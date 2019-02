Το ελληνικό All Star Game συγκεντρώνει σήμερα (10/02) τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος, αλλά και τους προπονητές, με τον Ντέιβιντ Μπλατ να κοουτσάρει τους Αμερικανούς και τον Ρικ Πιτίνο τους Έλληνες.

Ο Αμερικανός τεχνικός του Παναθηναϊκού μάλιστα, φρόντισε να κάνει πλάκα για αυτό στο twitter, όπου και έγραψε: «Ετοιμάζομαι να προπονήσω την ελληνική ομάδα κόντρα στους Αμερικανούς στο ελληνικό All Star Game. Ο Μπλατ θα κοουτσάρει τους Αμερικανούς. Μαντεύω ότι οι ρίζες μου από την Σικελία είναι ο λόγος που κοουτσάρω τους Έλληνες».

Getting ready to Coach the Greek team vs the Americans in the Greek league All Star game. David Blatt is coaching the Americans. I guess my Sicilian roots is why I’m coaching the Greeks 🤣🤙

