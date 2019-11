Πιτίνο: Το πρώτο “τιτίβισμα” για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό!

Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν προκειμένου ο Ρικ Πιτίνο να γίνει και επίσημα ο διάδοχος του Αργύρη Πεδουλάκη στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο νέος Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας επιστρέφει στο “τριφύλλι”, με την συμφωνία των δύο πλευρών να γίνεται γνωστή λίγες ώρες μετά την εκτός έδρας νίκη των “πρασίνων” επί της Ζαλγκίρις Κάουνας για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Η διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Πιτίνο για την επιστροφή του, με στόχο να οδηγήσει ψηλά το “τριφύλλι”, με τον Αμερικανό κόουτς να δηλώνει ενθουσιασμένος για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά και για το γεγονός πως θα βρίσκεται κοντά στο… ταλέντο της Εθνικής.

“Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό. Όπου θα προπονήσω φοβερά παιδιά, τα οποία θα με κρατήσουν πιο κοντά στο ταλέντο της Εθνικής ομάδας”, επεσήμανε ο 67χρονος κόουτς.

Excited to be returning to @paobcgr. Awesome guys to coach and it will keep me closer to the talent with the National team.

— Rick Pitino (@RealPitino) November 20, 2019