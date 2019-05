Πιτσιρικάς «τρελάθηκε» με αυτόγραφο του Αντετοκούνμπο! – video

Μετά την πρώτη ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Σέλτικς, ένας μικρός φίλος των «ελαφιών» έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αυτός δεν τον ξέχασε.

Η ομάδα του Έλληνα γκαρντ – φόργουορντ έκανε στη συνέχεια 4 νίκες κόντρα στη Βοστόνη και ο Greek Freak θέλησε να ευχαριστήσει τον πιτσιρικά, στέλνοντάς του μία φανέλα της ομάδας, αλλά και ένα αυτόγραφό του. Το τελευταίο μάλιστα ήταν αυτό που εξέπληξε τον νεαρό οπαδό του, ο οποίος και «τρελάθηκε» όταν συνειδητοποίησε τι έχει στα χέρια του.

After a loss in the second round, a young @Bucks fan wrote @Giannis_An34 a letter letting him know he was still rooting for him.

Giannis replied by signing his jersey and sending the kid a signed photo 👏 pic.twitter.com/5IBtnS6o6Z

