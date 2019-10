«Πλήγμα» με Ζάιον Γουίλιαμσον στους Πέλικανς! Τραυματίστηκε στο γόνατο

Άσχημα νέα στους Πέλικανς, λίγο πριν την έναρξη του ΝΒΑ. Εκτός δράσης θα μείνει ο rookie των Πέλικανς και νούμερο “1” του ντραφτ, Ζάιον Γουίλιαμσον, εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο!

Ακόμη δεν έχει οριστεί η ημερομηνία για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο Γουίλιαμσον θα χρειαστεί να μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες.

Πάντως, ο τραυματισμός του rookie της Νέας Ορλεάνης φαίνεται πως δεν είναι πολύ σοβαρός κι έτσι η “ζημιά” που έπαθε δεν είναι τόσο σοβαρή για να τον κρατήσει στα… πιτς πάνω από μήνα.

A severe injury has been ruled out for Zion Williamson’s right knee, but he is expected to miss period of weeks to start regular season, league sources tell ESPN. Pels are clearly treating injury with an abundance of caution but there’s no shortage of confidence on full recovery.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2019