Οι άνθρωποι του αθλητισμού ενώνουν τη φωνή τους με όσους διαμαρτύρονται για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, από αστυνομικούς στη Μινεάπολη. Πολλοί από αυτούς δεν διστάζουν να τα… βάλουν και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και να μιλήσουν… έξω από τα δόντια. «Σκληρή» γλώσσα από τον εμβληματικό προπονητή, Γκρεγκ Πόποβιτς.

Ξεφεύγει η κατάσταση στις ΗΠΑ. Η δολοφονία του Αφροαμερικανού, George Floyd, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους. Στο… στόχαστρο μπήκε η αστυνομική βία, το φαινόμενο του ρατσισμού και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Διαδηλωτές ενώνουν τις φωνές τους στις ΗΠΑ με την αφροαμερικανική κοινότητα κατά του ρατσισμού –ακόμα και έξω από τον Λευκό Οίκο- αλλά τις νύχτες η κατάσταση πολλές φορές… αγριεύει. Οι λεηλασίες που γίνονται έχουν δημιουργήσει μια «εκρηκτική» εικόνα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναγγέλλει το βράδυ της Δευτέρας (01.06.2020) ότι θα αναπτυχθούν «χιλιάδες βαριά οπλισμένοι στρατιώτες» και αστυνομικοί στην Ουάσινγκτον, για να ανακτηθεί ο έλεγχος.

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για τις ΗΠΑ, οι άνθρωποι του αθλητισμού προσπαθούν να… βγουν μπροστά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο προπονητής των Σαν Αντόνιο Σπερς, Γκρεγκ Πόποβιτς, μίλησε για την αστυνομική βία, τον ρατσισμό, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας αποτυχημένη την ηγεσία του Λευκού Οίκου και τον πρόεδρο των ΗΠΑ «καταστροφές και δειλό»!

«Όλοι βλέπουμε την αστυνομική βία και τον ρατσισμό, αλλά τίποτα δεν αλλάζει», είπε αρχικά ο Πόποβιτς, προσθέτοντας: «Γι ‘αυτό οι διαδηλώσεις είναι τόσο εκρηκτικές. Ωστόσο, χωρίς ηγεσία και κατανόηση του προβλήματος, δεν θα υπάρξει ποτέ αλλαγή. Οι λευκοί Αμερικανοί αποφεύγουμε να υπολογίσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί πάντα ήταν προνόμιο μας να μπορούμε να το αποφύγουμε. Αυτό πρέπει να αλλάξει».

Στη συνέχεια ο τεχνικός των Σπερς εστίασε στον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας: «Δεν είναι μόνο διχαστικός. Είναι καταστροφικός. Το να ζεις την εποχή του Τραμπ σε κάνει να θέλεις να πεθάνεις. Θα σε φάει ζωντανό για τους δικούς του σκοπούς. Είμαι απογοητευμένος που έχουμε έναν ηγέτη που δεν μπορεί να πει “Black Lives Matter” (σ.σ. οι μαύρες ζωές έχουν αξία). Γι’ αυτό κρύβεται στο υπόγειο του Λευκού Οίκου. Είναι δειλός. Δημιουργεί μια κατάσταση και τρέχει… Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι είναι καλύτερο να τον αγνοήσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει. Είναι ένας διαταραγμένος ηλίθιος».

The legendary San Antonio Spurs Coach is past done with Donald Trump’s inability to rise to this moment.

