Ο θρύλος του NBA, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, σχολίασε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στις ΗΠΑ, μετά και τον θάνατο ενός ακόμη Αφροαμερικανού από αστυνομικό, κάνοντας λόγο για “ιό του ρατσιμού”, τον οποίο και συνέκρινε με τον κορονοϊό.

Ο Τζαμπάρ μίλησε στο CNN για το μείζον ζήτημα των τελευταίων ημερών και συγκλόνισε με τα λόγια του για όσα ζουν οι Αφροαμερικανοί εδώ και δεκαετίες στις ΗΠΑ.

«Οι αφροαμερικανοί ζούσαν σε ένα φλεγόμενο κτίριο εδώ και πολλά χρόνια, πνιγόντουσαν από τον καπνό καθώς οι φλόγες έκαιγαν όλοένα και πιο κοντά τους. Ο ρατσισμός στην Αμερική είναι σαν την σκόνη στον αέρα. Δεν την βλέπεις –ακόμη και εάν πνίγεσαι από αυτή- μέχρι να αφήσει τον ήλιο να μπει. Τότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι παντού.

Η μαύρη κοινότητα είναι συνηθισμένη στον θεσμικό ρατσισμό που είναι εγγενής στην εκπαίδευση, το σύστημα δικαιοσύνης και τις θέσεις εργασίας. Και παρόλο που κάνουμε όλα τα συμβατικά πράγματα για να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και την πολιτική.

Έτσι, ίσως η κύρια ανησυχία της μαύρης κοινότητας αυτή τη στιγμή δεν είναι αν οι διαδηλωτές στέκονται σε απόσταση τριών ή έξι μέτρων ή αν μερικές απελπισμένες ψυχές κλέβουν κάποια μπλουζάκια ή έβαλαν φωτιά σε ένα αστυνομικό τμήμα, αλλά αν οι γιοι τους, οι σύζυγοί τους, αδέλφια και πατέρες θα δολοφονηθούν από μπάτσους ή αστυνομικούς μόνο για να περπατήσουν, να τρέξουν, να οδηγήσουν. Ή αν το να είσαι μαύρος σημαίνει να καταφύγεις στο σπίτι για το υπόλοιπο της ζωής τους, επειδή ο ιός του ρατσισμού που μολύνει τη χώρα είναι πιο θανατηφόρος από το COVID -19».

The protests since George Floyd's death are the result of what happens when black Americans have been pushed to their tipping point, basketball Hall of Famer Kareem Abdul-Jabbar writes in a powerful op-ed for the Los Angeles Times. https://t.co/IIhSzUBUOh