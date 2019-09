Πόποβιτς σε Τζόρτζεβιτς: «Είμαστε ένα γκρουπ από… f@#*ng losers!»

Όπως εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος ο Σάσα Τζόρτζεβιτς μετά τη νίκη της Σερβίας επί των ΗΠΑ, ο Γκρεγκ Πόποβιτς του… άφησε μια ατάκα αυτοσαρκασμού, μετά τον αγώνα κατάταξης των δύο ομάδων στο Μουντομπάσκετ 2019.

Μουντομπάσκετ 2019 – ΗΠΑ: Στη χειρότερη τους θέση! «Μαύρη σελίδα» για τους Αμερικανούς

Ο Τζόρτζεβιτς αποκάλυψε πως στον εναγκαλισμό των δύο προπονητών, ο Πόποβιτς τού είπε: «Είμαστε ένα ζευγάρι από f***ing losers. Έπρεπε να παίξουμε για κάτι άλλο». Οι δημοσιογράφοι που ήταν στο σημείο, αλλά και ο ίδιος ο “Σάλε” ξέσπασαν σε γέλια…

What did Coach Pop say to Sasha Djordjevic before the USA vs. Serbia game in China? #FIBAWorldCup #FIBAWC2019 #FIBAWC #SCKina2019 pic.twitter.com/0486PtTdcd

