Προμηθέας Πάτρας – Βίρτους Μπολόνια: “Βόμβα” στο Eurocup από τους Πατρινούς! – videos

Απίστευτος Προμηθέας Πάτρας! Η ελληνική ομάδα πέτυχε τη νίκη της βραδιάς στο Eurocup, επικρατώντας με 78-69 της “πάμπλουτης” Βίρτους Μπολόνια του Μίλος Τεόντοσιτς και του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Σάσα Τζόρτζεβιτς.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από τα λεπτά, με τους Πατρινούς να “κυνηγούν” όμως στο σκορ, μετά το δυνατό ξεκίνημα μέχρι και τα τελευταία λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου.

