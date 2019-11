Προμηθέας: “Σφαλιάρα” πρόκρισης στους “16”! “Κατέρρευσε” στο Μονακό

“Κατέρρευσε” στο “Stade Louis II” αλλά το τέλος του επιφύλασσε ένα χαμόγελο! Ο Προμηθέας Πατρών δεν άντεξε στην έδρα της Μονακό, χάνοντας με το βαρύ 80-59, για την 7η αγωνιστική του Eurocup.

Με την αποψινή αποτυχία η ομάδα του Μάκη Γιατρά είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 5-2, δίνοντας τέλος στη “συγκατοίκηση” με τη Βίρτους Μπολόνια στην κορυφή του ομίλου.

Ωστόσο, η ήττα δεν στέρησε από τον Προμηθέα την πρόκρισή του στους “16” της διοργάνωσης. Οι Αχαιοί προκρίθηκαν στο Top-16 του Eurocup χάρη στη νίκη της Βίρτους Μπολόνια επί της Μακάμπι Ρισόν. Στον αντίποδα, η Μονακό πανηγύρισε την τέταρτη νίκη της, ισοβαθμώντας πλέον με την Ανδόρα στην τρίτη θέση.

Αγραβάνης (12 π.) και Κασελάκης (10 π.) το.. προσπάθησαν για την ομάδα του Μάκη Γιατρά, που είχε ένα “εφιαλτικό” πρώτο δεκάλεπτο. Κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο Ντι Μποστ. Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό είχε 16 πόντους (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 9/9 βολές), μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ και κέρδισε τέσσερα φάουλ σε 26 λεπτά συμμετοχής.

