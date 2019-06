Ο Προμηθέας έγραψε ιστορία, αφού έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα που καταφέρνει να προκριθεί στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μάκη Γιατρά απέκλεισε την ΑΕΚ στα ημιτελικά, με τους πανηγυρισμούς των Πατρινών να είναι έξαλλοι στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ, μετά το διπλό πρόκρισης.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Βαγγέλης Λιόλιος, έπλεε σε πελάγη ευτυχίας και χαρακτηριστική είναι η στιγμή στα αποδυτήρια, όπου μπουγέλωσε τον Μάκη Γιατρά.

Στο μεταξύ, ο Ρικ Πιτίνο έστειλε το δικό του μήνυμα για τους τελικούς της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Προμηθέα.

“Πάμε δυνατά φίλοι του Παναθηναϊκού, σας χρειαζόμαστε τη Δευτέρα. Ο Προμηθέας παίζει εξαιρετικό μπάσκετ. Ας τελειώσουμε την χρονιά, όπως πρέπει”, ανέφερε o Αμερικανός τεχνικός στο twitter.

Let’s go PAO fans, we need you on Monday. Promitheas is playing great basketball. Let’s finish this season the right way. #paobc

— Rick Pitino (@RealPitino) June 7, 2019