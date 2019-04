Το βραβείο του καλύτερου παίκτη από την Ευρώπη παρέλαβε στο περιθώριο του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ατλάντα Χοκς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ως… προεόρτια και για τα επόμενα βραβεία.

Ο Greek Freak ετοιμάζεται να γράψει ιστορία της φετινή σεζόν, ως ο πρώτος Έλληνας και μόλις ο δεύτερος Ευρωπαίος παίκτης, μετά τον Ντιρκ Νοβίτσκι, που θα παραλάβει το βραβείο του MVP στο NBA.

Σύμφωνα με την ψηφοφορία της Gazzetta dello Sport πάντως, αναδείχθηκε ήδη σε «EuroPlayer» για το 2018-19, αφήνοντας πίσω του τον τρομερό Λούκα Ντόνσιτς στη φανταστική πρώτη του σεζόν στο «μαγικό» κόσμο, αλλά και τον… μόνιμα τριπλό, Νίκολα Γιόκιτς.

Prior to tonight's game, Giannis was presented with the 2018-19 EuroPlayer Award as the best European player in the world!!#FearTheDeer pic.twitter.com/LkWdBVgtJl

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 8, 2019