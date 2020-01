“Ψηστήρι” από Κάρι σε Αντετοκούνμπο; Η ατάκα που… άναψε φωτιές!

Η φήμη που θέλει τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο “φούντωσε” και πάλι, μετά το περιστατικό που έγινε μετά το πέρας του αγώνα των “πολεμιστών” με τους Μιλγουόκι Μπακς στο Όκλαντ.

Αντετοκούνμπο: Η… τριαντάρα του “Greek freak” στους Γουόριορς! video

Ο τηλεοπτικός φακός “έπιασε” τον ηγέτη των Γουόριορς, Στεφ Κάρι (δεν αγωνίζεται εδώ και καιρό λόγω σοβαρού τραυματισμού) να πλησιάζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και να του λέει “ας το κάνουμε. Έλα, φίλε”.

Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, οι δυο παίκτες συναντήθηκαν και στα αποδυτήρια με τον Κάρι να δωρίζει στον “Greek freak” μια υπογεγραμμένη φανέλα του.

“Come to the Dubs.” – Steph, probably 😂 pic.twitter.com/PZRc8179JZ

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 9, 2020