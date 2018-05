Ραντεβού με την… ιστορία η ΑΕΚ! Ο «θρόνος» του Basketball Champions League την περιμένει

Οι φίλοι της ΑΕΚ ζουν… μοναδικές στιγμές και ελπίζουν σήμερα (06/05) να ολοκληρωθεί με ιδανικό τρόπο ένα από τα καλύτερα τριήμερα της οπαδικής τους ζωής!

Λίγες ώρες μετά την απονομή του τίτλου στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ, η ομάδα μπάσκετ του συλλόγου είναι έτοιμη να βγάλει τους «κιτρινόμαυρους» και πάλι στους δρόμους…

Η ΑΕΚ υποδέχεται στο κατάμεστο ΟΑΚΑ τη Μονακό (σ.σ. θα είναι η τυπικά γηπεδούχος) στον τελικό του Basketball Champions League και με νίκη θα στεφτεί ξανά «βασίλισσα» της Ευρώπης, χαρίζοντας στον κόσμο της ένα 3ο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Η ΑΕΚ έχει ραντεβού με την ιστορία της απέναντι στη Μονακό, με στόχο να προσθέσει το έτος 2018, δίπλα στο 1968 (Κύπελλο Κυπελλούχων) και στο 2000 (Κύπελλο Σαπόρτα). Και όλα αυτά, από την ομάδα που πριν πέντε χρόνια έδινε μπαράζ ανόδου από τη Β’ Εθνική στην Α2.

— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 6, 2018

Το έργο της Ένωσης βέβαια δεν είναι εύκολο, αφού οι Μονεγάσκοι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, φτάνοντας μέχρι αυτό το σημείο μόνο με δυο ήττες σε… αδιάφορα παιχνίδια.

👑 Who will be crowned? #FinalFour #BasketballCL

📺https://t.co/tvGWbXJ559

📲https://t.co/a9R7eJck87 pic.twitter.com/EGS8phmkrN

— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 6, 2018