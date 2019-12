Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός: Διαφορά… κλάσης! “Υποτάχθηκε” στη “Βασίλισσα” χωρίς Σπανούλη

Η Ρεάλ Μαδρίτης “διέλυσε” τον Ολυμπιακό χωρίς τον αρχηγό του, Βασίλη Σπανούλη, καθώς εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Ολυμπιακού και τους “καυτούς” Καμπάτσο και Κοζέρ, για να διατηρήσει το αήττητο της έδρας της.

Οι Πειραιώτες “πάλεψαν” μέχρι τέλους το ματς, αλλά φάνηκε να υπάρχει… διαφορά κλάσης με τη “Βασίλισσα”, η οποία βρίσκεται στην 3η θέση της κατάταξης με 10 νίκες και 3 ήττες. Στο 5-8 πλέον το ρεκόρ της ομάδας του Κεμζούρα, που βρίσκεται εκτός 8άδας.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν “νευρικά” το ματς και είναι χαρακτηριστικό ότι το σκορ ήταν 2-2 μετά από τέσσερα λεπτά αγώνα. Με Ράντολφ και Καμπάτσο, οι Μαδριλένοι “ξεκόλλησαν” στη συνέχεια, ενώ εκμεταλλεύτηκαν και τα λάθη του Ολυμπιακού (5 στο δεκάλεπτο), για το 21-10 στο 10′.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε ακόμη χειρότερα για τους Πειραιώτες, αφού η Ρεάλ Μαδρίτης άρχισε να “πυροβολάει” από μακριά, την ώρα που δική τους πεντάδα με τους Αμερικανούς, έκανε χειρότερη την άμυνά του. Η διαφορά “εκτοξεύθηκε” και στο +19 (39-20), αλλά η επιστροφή των Πρίντεζη και Μιλουτίνοφ στο παρκέ, έφερε ένα σερί 10-2 για να “κλείσει” το ημίχρονο στο 41-30.

Η “αντεπίθεση” της ομάδας του Κεμζούρα δεν συνεχίστηκε όμως και στο δεύτερο μέρος, αφού με ένα σερί 10-1, η “Βασίλισσα” ξέφυγε ξανά στο σκορ και πήρε σημαντικό προβάδισμα για τη νίκη στο ματς. Ο Ολυμπιακός δεν τα παράτησε και βρήκε πόντους από προσωπικά καλάθια του Ρότσεστι και του Τσέρι, αλλά ο Καμπάτσο ήταν ασταμάτητος για τη Ρεάλ και το σκορ στο 30′ ήταν 72-48, με τα λάθη των φιλοξενούμενων να έχουν “εκτοξευθεί” στα 16!

What was that?!?@facucampazzo with the one-handed, underhand floater?#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/wQEUfsN707

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 12, 2019