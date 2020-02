Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague και ο Ρικ Πιτίνο ήταν έξαλλος με τους παίκτες του σε ένα από τα τάιμ άουτ.

Η κάμερα “έπιασε” μάλιστα τον προπονητή του Τριφυλλιού να φωνάζει στους παίκτες του για την άμυνά τους στα πρώτα λεπτά, με τη Euroleague να “ανεβάζει” το σχετικό video στην επίσημη σελίδα της στα Social Media.

Not sure what message @RealPitino is trying to put across here….



Any ideas?#GameON pic.twitter.com/6glrIezfxI