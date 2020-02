Μια οικογένεια φίλων του Παναθηναϊκού ταξίδεψαν από τη Στοκχόλμη στη Μαδρίτη για να δουν το αποψινό ντέρμπι (24/02, 22:00 LIVE από το Newsit.gr) της ομάδας του με τη Ρεάλ στη Euroleague.

Οι “πράσινοι” δίνουν ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια τους στην 26η αγωνιστική της διοργάνωσης και η ΚΑΕ έδειξε ότι παντού έχει την υποστήριξη των οπαδών της, ανεβάζοντας τη σχετική φωτογραφία στα social media.

“Από τη Στοκχόλμη στη Μαδρίτη για σένα ΠΑΟ δυναμίτη” έγραψαν σε σχετικό πλακάτ οι μικροί φίλοι του Τριφυλλιού, όπως διακρίνεται στη φωτογραφία.

From Stockholm to Madrid with 💚☘



Φίλοι του Παναθηναϊκού ταξίδεψαν από τη Στοκχόλμη της Σουηδίας μέχρι τη Μαδρίτη για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας μας εν όψει του αποψινού αγώνα με την @RMBaloncesto! #paofans #paobc #WeTheGreens #WeAreAthens #Euroleague #GameOn #rmbpao pic.twitter.com/PYNzVYk2tc