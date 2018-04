Ρεάλ – Παναθηναϊκός: Έχασε μεγάλη ευκαιρία! Έρχεται παιχνίδι χωρίς… αύριο

Αν και βρέθηκε στο -13, ο Παναθηναϊκός είχε σε μεγάλη βραδιά τον Νικ Καλάθη, και έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει το break μέσα στη Μαδρίτη. Η Ρεάλ όμως πήρε “μεγάλα” καλάθια από τους Κάρολ και Γιούλ, είχε και τη… βοήθεια της διαιτησίας σε καθοριστικές αποφάσεις και έφτασε στη νίκη.

Το «τριφύλλι» έπεσε στις λεπτομέρειες με 81-74 από την Ρεάλ, στον τρίτο μεταξύ τους αγώνα στα προημιτελικά, με τη «Βασίλισσα» να γράφει το 2-1 στη σειρά και να απέχει μία νίκη από την πρόκριση στο Final Four του Βελιγραδίου.

Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία σε 48 ώρες να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε σήμερα, το πολυπόθητο «break», και να στείλει τη σειρά πίσω στο ΟΑΚΑ (1/5) σε 5ο παιχνίδι.

.@RMBaloncesto gets the big win to go to 2-1 in the series! pic.twitter.com/2rHLE75KkZ — EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2018

Πρώτος σκόρερ της ομάδας του Πασκουάλ, ο συγκλονιστικός -στο δεύτερο μέρος- Καλάθης με 26 πόντους, ενώ από 15 και 14 πόντους πρόσθεσαν οι Γκιστ και Τζέιμς αντίστοιχα.

Κορυφαίος για την ομάδα του Λάσο, ο… τέλειος Τζέισι Κάρολ με 17 πόντους (3/3 δ., 3/3 τρ. 2/2 βολές). Όσον αφορά τον Γιούλ, που επέστρεψε στη δράση μετά από πολύμηνη απουσία, είχε κακή παρουσία, αλλά έφτασε τους 8 πόντους σημειώνοντας στο τελευταία δεκάλεπτο 2 “μεγάλα” διαδοχικά τρίποντα.

3️⃣ 3/3@JayceeCarroll was perfect form the field as he led @RMBaloncesto to the important victory. pic.twitter.com/aiHNGwhNzV — EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2018

Το παιχνίδι…

Η Ρεάλ έδειξε από την πρώτη φάση του ματς πως θα δώσει βάση στην άμυνα της πάνω στον Καλάθη (τάπα από τον Τέιλορ, ο οποίος πήγε καλά και στην επίθεση), ενώ προσπάθησε έχει έναν καλό ρυθμό στις προσπάθειες της και στις δυο ρακέτες (5-0). Ο Παναθηναϊκός μπήκε νωθρά στο ματς, αλλά πολύ γρήγορα κατάφερε να ισοφαρίσει, συμπληρώνοντας όμως πολύ γρήγορα πέντε ομαδικά φάουλ.

Η είσοδος του Βουγιούκα βοήθησε πολύ το “τριφύλλι” που -με καλές άμυνες- κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ (13-17). Η ομάδα του Πασκουάλ όμως είχε απανωτές άστοχες προσπάθειες και η Ρεάλ ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο ισοφαρίζοντας με το τρίποντο του Ρούντι Φερνάντεθ. (17-17).

https://twitter.com/EuroLeague/status/989193572615409664

Η Ρεάλ… σοβαρεύτηκε για λίγα λεπτά στην επίθεση (εκτός από τον Γιούλ, αφού η πολύμηνη απουσία του ήταν εμφανέστατη) και κατάφερε να φτάσει στο + 6 (26-20), αλλά ο Παναθηναϊκός έβγαλε “ενέργεια” στην άμυνα, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και έκανε το 26-26 με το κάρφωμα του Γκάμπριελ.

Το “τριφύλλι” πήρε πόντους από τον Λοτζέσκι, αλλά δεν πήγε καλά στα ριμπάουντ. Το ματς ήταν “κλειστό” οι “πράσινοι” κράτησαν… χαμηλά στο σκοράρισμα τους Μαδριλένους, αλλά στα τελευταία λεπτά έχασαν τη συγκέντρωση τους και υπέπεσαν σε πολλά φάουλ που έστειλαν τους γηπεδούχους στη γραμμή των βολών. Ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια στο -6 (40-34), πληρώνοντας το… black out στο τελευταίο τρίλεπτο.

Oh Wow Luka 😲@luka7doncic bursts to the basket and THROWS IT DOWN! 19 years old 👀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5BfQh7iLKB — EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2018

Ο Παναθηναϊκός έδειξε να… χάνει τη ψυχραιμία και το καθαρό του μυαλό στην επανάληψη. Ο Σίνγκλετον πέτυχε το πρώτο ελληνικό καλάθι, τέσσερα λεπτά μετά την έναρξη της τρίτης περιόδου (46-37), με τη Ρεάλ όμως να έχει καλύτερο ρυθμό και να ανεβάζει τη διαφορά στους 13 πόντους (50-37). Οι Μαδριλένοι συνέχισαν να έχουν καλή επαφή στο σκοράρισμα, αλλά ο Καλάθης ανέβασε κατακόρυφα “στροφές” έφτασε τους 17 πόντους (πέτυχε 10 με 2 τρίποντα) και βοήθησε το “τριφύλλι” να κλείσει το δεκάλεπτο στο -4 (57-53).

Ο Παναθηναϊκός έδωσε… ό,τι μπορούσε στην άμυνα, την ώρα που ο Καλάθης έδινε -μαζί με τον Γκιστ- τη μεγάλη “μάχη”. Το φόλοου κάρφωμα του Γκιστ έκανε το 62-61, αλλά πρώτο καλάθι του Γιούλ στο ματς (!) έφερε το 64-61. Τα δυο απανωτά “μεγάλα” -και πρώτα- τρίποντα του Ισπανού γκαρντ έκαναν στη συνέχεια το 70-63.

Το “τριφύλλι” όμως δεν το έβαλε κάτω , ο Καλάθης τον “τράβηξε”, ενώ το “τρελό” τρίποντο του Τζέιμς έκανε το 70-70. Μεγάλη “μάχη”!!! Οι Μαδριλένοι πήραν αρκετά φάουλ στη συνέχεια και έφτασαν στις βολές, ενώ το παιχνίδι απέκτησε πολλά νεύρα. Ο Ρούντι… βοήθησε σε αυτό. Ο Κάρολ όμως με ένα “τετράποντο” έκανε το 77-72 και έστειλε τη νίκη στους γηπεδούχους (81-74 το τελικό αποτέλεσμα).

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 40-34, 57-53, 81-74

Ρεάλ Μαδρίτης: Κοζέρ 4 (2/6 σουτ), Ράντολφ 8, Ρούντι 9 (1), Ντόντσιτς 7 (3/11 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη), Ρέγιες 5 (5/6 βολές), Αγιόν 8, Κάρολ 17 (3/3 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Ταβάρες 2 (5 ριμπάουντ), Γιουλ 7 (1/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 0/2 βολές, 4 ασίστ), Τόμπκινς 4 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Τέιλορ 8.

Παναθηναϊκός: Σίνγκλετον 6 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρίβερς, Τζέιμς 14 (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/6 βολές), Πέιν, Παππάς, Ντένμον 3 (1 τρίποντο, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκιστ 15 (5 ριμπάουντ), Βουγιούκας 2, Γκάμπριελ 2 (4 ριμπάουντ), Λοτζέσκι 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Καλάθης 26 (5/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 4/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Αντετοκούνμπο 3.

Ρεάλ Μαδρίτης: 20/39 δίποντα, 7/19 τρίποντα, 20/29 βολές, 34 ριμπάουντ (27+7), 18 ασίστ, 7 κλεψίματα, 11 λάθη, 2 τάπες.

Παναθηναϊκός: 17/40 δίποντα, 9/24 τρίποντα, 13/19 βολές, 31 ριμπάουντ (22+9), 15 ασίστ, 8 κλεψίματα, 13 λάθη, 1 τάπα.