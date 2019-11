Ο Ρικ Πιτίνο είναι ήδη ο νέος προπονητής της Εθνικής αφού συμφώνησε με την ομοσπονδία να κάτσει στον πάγκο της “επίσημης αγαπημένης” ξεκινώντας από το Προολυμπιακό Τουρνουά. Ο Αμερικανός τεχνικός μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας προχώρησε σε ανάρτηση στο Twitter με την οποία δήλωσε… ανυπόμονος να ξεκινήσει αυτή η νέα περιπέτεια στην καριέρα του ενώ τόνισε για άλλη μια φορά πόσο μεγάλη τιμή είναι για αυτόν να κάτσει στον πάγκο της Ελλάδας.

«Μεγάλη μου τιμή που θα κοουτσάρω την Εθνική ομάδα. Έχω πολλή δουλειά μπροστά μου, αλλά ανυπομονώ για αυτή την πρόκληση» έγραψε ανάρτησή του ο Πιτίνο.

Really honored to be coaching the Greek National team. Have a lot of work and preparation ahead but I’m looking forward to the challenge.

— Rick Pitino (@RealPitino) November 8, 2019