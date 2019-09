Ρίχνει «βόμβα» το NBA! Εξετάζει κατάργηση των βολών

«Βόμβα» στους κανονισμούς του μπάσκετ σκέφτεται να ρίξει το NBA, αφού σύμφωνα με το ESPN, εξετάζεται το ενδεχόμενο της μείωσης των βολών στα φάουλ.

Με βάσει το ρεπορτάζ, το σκεπτικό των αρχών του «μαγικού κόσμου» είναι ότι κατά τη διάρκεια των βολών χάνεται υπερβολικός και πολύτιμος χρόνος από το παιχνίδι και ως εκ τούτου, έχει αποφασιστεί ο περιορισμός τους, τουλάχιστον σε πειραματικό στάδιο.

Έτσι, από τη νέα σεζόν στο «μικρότερο» πρωτάθλημα, της G-League, θα υπάρξει δοκιμαστικά μία καινοτομία, με τους παίκτες να ρίχνουν μία μόνο βολή, η οποία και θα μετράει για δύο ή για τρεις πόντους, ανάλογα με το σουτ στο οποίο χρεώθηκε με φάουλ ο αμυντικός. Στόχος είναι όμως, αυτός ο νέος κανονισμός να ισχύσει στη συνέχεια και στο NBA.

