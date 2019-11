Σάρας για Ολυμπιακό: “Καλύτερο ρόστερ με Ρότσεστι και Ριντ!”

Έχοντας ξεκινήσει με άσχημο τρόπο τη σεζόν, ο Ολυμπιακός “καίγεται” για τη νίκη κόντρα στη Ζαλγκίρις, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους Λιθουανούς, που έχουν αρνητικό ρεκόρ στη Euroleague.

Για τη μεταξύ του “μονομαχία” μίλησε στην πατρίδα του, ο προπονητής των Λιθουανών και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος και στάθηκε στις μετεγγραφικές προσθήκες των Πειραιωτών.

«Όλες οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα. Έχουμε επίσης αυτό το πρόβλημα. Αλλά στα μάτια μου, με τις προσθήκες των Ρότσεστι και Ριντ, ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ καλύτερο ρόστερ, από ότι στην αρχή της σεζόν».

Sarunas Jasikevicius on Olympiacos: "All teams have ups and downs. We also have the same problem. But in my eyes, with Rochestie and Reed addition, Olympiacos has a much better roster than at the beginning of the season."

