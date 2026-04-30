Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό κομφούζιο σε όλη την Αθήνα – «Κατακόκκινος» ο Κηφισός, η Αττική οδός και το κέντρο

Πολλοί φαίνεται πως είναι οι εκδρομείς που σπεύδουν να φύγουν από την Αθήνα για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς
Κίνηση
EUROKINISSI

Με πολλή υπομονή θα πρέπει να είναι «οπλισμένοι» οι οδηγοί σήμερα Πέμπτη (30.04.2026), αφού η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας έχει χτυπήσει κόκκινο, μόλις μία μέρα από την εργατική Πρωτομαγιά.

Τεράστιες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στους κεντρικότερους δρόμους της πρωτεύουσας. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, κυρίως σε Λεωφόρο Κηφισού και Κηφισίας, Αττική οδό, στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην Παραλιακή.

Πολλοί φαίνεται πως είναι οι εκδρομείς που σπεύδουν να φύγουν από την Αθήνα για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Στον Κηφισό έντονο πρόβλημα συναντάται στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Φαλήρου και να φτάνουν μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Την ίδια εικόνα έχει και η Λεωφόρος Αθηνών, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος του Δαφνί και να φτάνει μέχρι και τον Σκαραμαγκά, ενώ στην Λεωφόρο Κηφισιάς, η κίνηση είναι εντονότερη στην άνοδο και ξεκινά από την συμβολή της με την Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μέχρι και την Πεντέλη.

Με «βήμα σημειωτόν» κινούνται τα οχήματα και στο κέντρο με το μεγαλύτερο πρόβλημα να συναντάται σε Πειραιώς, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Λεωφόρο Συγγρού και γύρω από το Μεταξουργείο.

Κίνηση

Κίνηση

Κίνηση

Κίνηση

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό και στον περιφερειακό Υμηττού. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από την Παιανία έως την Κηφισίας. Επίσης, κατακόκκινο είναι και το ρεύμα προς Αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι τα Σπάτα.

Στον περιφερειακό Υμηττού, στο ίδιο ρεύμα προς Ελευσίνα, παρατηρούνται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας, με αυξημένη συμφόρηση σε διάφορα σημεία.

Κίνηση

«Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

  • Άνω των 45΄ από Παιανία έως Κηφισίας,
  • 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25′-30΄ από Φυλής έως Κηφισίας», αναφέρει η ανακοίνωση της Αττικής οδού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
121
68
64
53
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
«Η άρνηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εκπληρώσει το κατά νόμο καθήκον του σε μια τόσο σημαντική υπόθεση αποτελεί θεσμική εκτροπή» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
Συγκλονίζει η μία από τους τραυματίες από την επίθεση του 89χρονου στο Πρωτοδικείο: «Μπήκα στον φωταγωγό για να γλιτώσω»
«Είδα ότι αιμορραγούσα πολύ από το αριστερό μου πόδι. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μου είπαν ότι έχω θραύσματα από σκάγια στο πόδι μου» λέει η υπάλληλος του Πρωτοδικείου
Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα
Βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης: «Πονοκέφαλος» για τους οδηγούς οι τιμές καυσίμων – Έσπασε και πάλι το φράγμα των 2 ευρώ
Οι εξελίξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας επηρεάζουν τις τιμές, με το «ράλι» στο χρηματιστήριο πετρελαίου και τις γεωπολιτικές εντάσεις –όπως οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ– να δημιουργούν έντονη ανησυχία για αυξήσεις
Βενζίνη 13
Newsit logo
Newsit logo