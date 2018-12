“Σαρώνει” στο NBA ο Ντόνσιτς! Το ρεκόρ και οι αριθμοί που “τρομάζουν”

Οι Ντάλας Μάβερικς έχασαν με 125-121 από τους Λος Άντζελες Κλίπερς στο NBA, αλλά ο Λούκα Ντόνσιτς με τους 32 πόντους του στον αγώνα, έγραψε τη δική του ιστορία στον “μαγικό κόσμο”.

Ο νεαρός Σλοβένος έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης της διοργάνωσης, γεννημένος μετά το 1983 που πέτυχε πάνω από 500 πόντους, πάνω από ασίστ και πάνω από 150 ριμπάουντ σε τόσα λίγα παιχνίδια.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Σλοβενία, αλλά και κάτοχος της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει αυτή τη στιγμή, 514 πόντους, 188 ριμπάουντ και 134 τελικές πάσες στο NBA.

Luka Doncic scored his 500th point last night. He now has 514 for his career, as well as 188 rebounds and 134 assists

He's the second player since 1983 to reach 500/150/100 by the 28th game of his NBA career

The first was LeBron https://t.co/DPRDJRS0wS pic.twitter.com/2954AVscbW

