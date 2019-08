Δεν έχει τελειωμό το «μαρτύριο» του ΝτεΜάρκους Κάζινς, αφού ο Αμερικανός σέντερ αντιμετωπίζει έναν ακόμη σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα του, ο οποίος είναι μάλιστα από τους χειρότερους που θα μπορούσε να έχει ένας αθλητής.

Ο νέος παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς δύσκολα θα καταφέρει να φορέσει φέτος τη φανέλα της καινούργιας του ομάδας, αφού έχει υποστεί δύο τραυματισμούς, ο ένας πιο «βαρύς» από τον άλλο.

Πιο συγκεκριμένα οι εξετάσεις του έδειξαν ότι έχει υποστεί ταυτόχρονα ρήξη χιαστών αλλά και αχίλλειου τένοντα, με ολόκληρο το NBA να είναι σοκαρισμένο από το συμβάν. Ήδη δεκάδες παίκτες και προπονητές έχουν σπεύσει να ευχηθούν στον Κάζινς, ο οποίος θα χρειαστεί να μείνει εκτός για πολλούς μήνες.

NBA players around the league send their best wishes to DeMarcus Cousins 🙏 pic.twitter.com/4aC57AuYiw

— VAPOR (@VAPOR18826678) August 16, 2019