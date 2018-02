Aυτό ήταν ένα άλλο All Star Game… «Λίγο άμυνα, λίγα σουτ», είπε στο μικρόφωνο του ΤΝΤ ο Κάρι, στο ημίχρονο. Πολλή άμυνα για την ακρίβεια. Πολλή, ειδικά συγκριτικά με πέρυσι. «Defence» ήταν η λέξη που είπαν περισσότερες φορές από κάθε άλλη ο Κρις Ουέμπερ κι ο Ρέτζι Μίλερ στο αμερικανικό κανάλι.

Και με ωδή στην άμυνα τελείωσε ο αγώνας, καθώς ο ΛεΜπρόν και οι εκλεκτοί του δεν επέτρεψαν στην παρέα του Κάρι ούτε σουτ να επιχειρήσει στο τέλος και να στείλει τον αγώνα στην παράταση.

The final possession was wild 😳 #NBAAllStar pic.twitter.com/YIkNY6uaeu

Οι δε ηττημένοι ήταν σχεδόν σε όλο το παιχνίδι μπροστά στο σκορ και πολλές φορές και με καλή διαφορά, αλλά ο «Κing» είναι large τύπος σε όλα του και μάλλον ήθελε πολύ να είναι η ομάδα του νικήτρια και αυτή που θα δώσει τη δωρεά ύψους 350.000 δολαρίων στο ίδρυμα της αρεσκείας του αρχηγού της. Οι ηττημένοι θα προσφέρουν 150.000 δολάρια σε άλλο ίδρυμα.

Ο ΛεΜπρόν πήρε τον τίτλο του MVP με 29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ και… έχοντας τις απαντήσεις την κρίσιμη ώρα. Πολύ πιο αρχηγικός από τον Κάρι μέσα στο παρκέ. Η δε ομάδα του ξέσπασε σε πανηγυρισμούς σαν να κατέκτησε τον τίτλο στο ΝΒΑ.

Αυτό το All Star Game θα το θυμόμαστε κυρίως επειδή οι ομάδες προσπάθησαν να παίξουν και κανονικό μπάσκετ.

Ο δε Γιάννης Αντετοκούνμπο, τα πήγε καλά στη δεύτερη συμμετοχή του στο All Star Game, αλλά δεν ήταν εξωπραγματικός όπως με τους Μπακς, ενώ παραξένεψε πολλούς όταν άλλαξε παπούτσια στα μισά του αγώνα. Μέτρησε 16 πόντους (6/14 σουτ), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, και 2 λάθη σε 27 λεπτά συμμετοχής, όντας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του Κάρι.

O “Greek Freak”, έμεινε στον πάγκο στην τελευταία επίθεση του αγώνα, όπως και πέρυσι.

Oι καλύτερες στιγμές του Γιάννη

The best of #Giannis in the #NBAAllStar game in LA:

16 PTS | 7 REB | 2 AST pic.twitter.com/bW18IHN0vG

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 19, 2018