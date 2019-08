Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ντέιβιντ Μπλατ, ανακοίνωσε ότι διαγνώσθηκε με πρωτοπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση (PPMS). Ο μπασκετικός κόσμος βρίσκεται στο πλευρό του, με την ΑΕΚ να στέλνει το δικό της μήνυμα στήριξης.

«Σε αυτό το παιχνίδι δεν είσαι μόνος. Να είσαι δυνατός κόουτς Ντέιβιντ Μπλατ», ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ ΑΕΚ προς τον τεχνικό του Ολυμπιακού, Ντέιβιντ Μπλατ.

You are not alone in this game. Be strong Coach! @olympiacosbc pic.twitter.com/cV1YGaW8pW

