Στο… ρελαντί ο Αντετοκούνμπο! “Περίπατος” για τους Μπακς – video

Χρόνο ξεκούρασης πήρε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην εντός έδρας αναμέτρηση των Μπακς με τους Πίστονς, γεγονός που δεν κόστισε στα “ελάφια”. Η νίκη ήρθε με εύκολο τρόπο μέσα στο Μιλγουόκι (115-92) και το ρεκόρ της ομάδας του “Greek freak” ανέβηκε στο 16-7.

Τα highlights του Αντετοκούνμπο κόντρα στους Πίστονς – video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε μόλις 26 λεπτά και πέτυχε 15 πόντους (6/10 δίποντα, 0/2 δίποντα, 3/4 βολές), ενώ είχε και 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, αλλά και 5 λάθη.

Κορυφαίος των Μπακς ήταν ο Μπλέντσο με 27 πόντους, ενώ ο Μπρόγκντον είχε 14. Ο Γκρίφιν είχε 31 για τους ηττημένους, ενώ 14 πέτυχε ο Τζάκσον.

The best plays from tonight's 23-point WIN over Detroit!!#FearTheDeer pic.twitter.com/prW3Jn4PwD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 6, 2018