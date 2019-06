Στο πένθος έχει «βυθιστεί» η οικογένεια του Κώστα Σλούκα, μετά τον θάνατο του πατέρα του Ιωάννη και ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχει σπεύσει να συλλυπηθεί τον Έλληνα γκαρντ.

Ανάμεσά τους και ο «αντίπαλος» προπονητής της Αναντολού Εφές, Έργκιν Αταμάν, ο οποίος συγκίνησε με το μήνυμά του για τον παίκτη της Φενέρμπαχτσε, στην ανάρτησή του στο twitter.

«Γνωρίζω ότι οι λέξεις δεν παρηγορούν τέτοιες στιγμές. Αλλά θα ήθελα να ξέρετε ότι είμαι πραγματικά θλιμμένος για την οικογενειακή απώλεια του Σλούκα. Παρακαλώ, αποδέξου τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

I know words are not much comfort at a time like this. But i’d like you to know i am really so sorry for Sloukas family’s loss. Please accept my deepest condolences. https://t.co/NhHo0rn6t0

