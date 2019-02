Συγκλονιστικός Ντόνσιτς κόντρα στο Πόρτλαντ! Τα αποτελέσματα του NBA – videos

Συνεχίζει να «τρελαίνει» κόσμο στο NBA ο Λούκα Ντόνσιτς, καθώς στα 19 του χρόνια, έχει πάρει τους Ντάλας Μάβερικς στους ώμους του και τους οδηγεί σε σημαντικές νίκες στη «μάχη» για τα πλέι οφ.

Ο τρομερός Σλοβένος ήταν για μία ακόμη φορά καθοριστικός και έκρινε την αναμέτρηση με τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς, πετυχαίνοντας 13 από τους 28 πόντους του, στην 4η περίοδο του αγώνα και συμβάλλοντας στην ανατροπή που έφερε τη νίκη στην ομάδα του.

Luka Doncic adds another chapter to his rookie story, scoring 13 of his 28 points in the 4th quarter to spark @dallasmavs comeback! pic.twitter.com/xTSLEnLARi

— NBA (@NBA) February 10, 2019