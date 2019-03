Μετά από τεράστια καριέρα στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ο Πάου Γκασόλ θα συνεχίσει την καριέρα του στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς.

«Οι Μπακς υπέγραψαν τον έξι φορές All Star Πάου Γκασόλ», ανέφερε η ανακοίνωση των «ελαφιών» για τον δύο φορές πρωταθλητή του NBA, αλλά και παγκόσμιο πρωταθλητή με την Εθνική Ισπανίας, με την οποία έχει «σαρώσει» τα πάντα στην καριέρα του.

«Είμαι ενθουσιασμένος που αρχίζει αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου στο ΝΒΑ με τους σπουδαίους Μπακς. Ανυπομονώ για την πρόκληση. Στόχος μου, όπως πάντα, είναι να προσθέσω αξία στην ομάδα και να τη βοηθήσω να πάρει το πρωτάθλημα», δήλωσε ο 38χρονος σέντερ, στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς.

The Bucks have signed center @paugasol to a contract. #FearTheDeer https://t.co/5FeZXW2C32

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 3, 2019