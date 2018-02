“Πάμε, ελάτε ρε. Τους πήραμε”. Ανατριχιαστικές εικόνες οπαδικής βίας φέρνει στην επιφάνεια video που αναρτήθηκε σε οπαδικό group και αφορά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Ηράκλειο, πριν τον τελικό Κυπέλλου μπάσκετ μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

“Hooligans of Olympiakos attacked one AEK Athen bar before basket match yesterday!” αναφέρει στην περιγραφή του το video που αναρτήθηκε σε οπαδική σελίδα στο Facebook.

Λοστάρια, πέτρες και… ντου! Κουκουλοφόροι οπαδοί (σ.σ. στο video που ακολουθεί φώναξαν “Ολυμπιακός, Ολυμπιακός) εμφανίζονται να κάνουν «ντου» σε κλαμπ της Ένωσης στο Ηράκλειο.

Οι φίλοι της ΑΕΚ -που δεν αποκλείεται λίγο πριν να βρίσκονταν στο δρόμο, αφού ακούστηκε “Πάμε, ελάτε ρε. Τους πήραμε”- επέλεξαν να… ταμπουρωθούν στο κτήριο.

Μάλιστα, παρά τα “κατεβείτε ρε” που ακούστηκαν, εμφανίζονται να παρακολουθούν από το μπαλκόνι του κτηρίου την προσπάθεια των χούλιγκαν να σπάσουν την πόρτα.