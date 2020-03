Μπορεί να μην υπάρχει αγωνιστική δράση λόγω της πανδημίας του κονοροϊού, αλλά το ESPN ανεβάζει καθημερινά εντυπωσιακά βίντεο από το ΝΒΑ. Αυτή τη φορά, το πασίγνωστο τηλεοπτικό δίκτυο ασχολήθηκε με κάποια από τα πιο… ηχηρά «πόστερ» στο «μαγικό» πρωτάθλημα.

Το ΝΒΑ είναι ένα πρωτάθλημα που ξεχωρίζει –ΚΑΙ- για τα καρφώματα του. Από τις εντυπωσιακές προσπάθειες που έχουμε δει κατά καιρούς, σίγουρα ξεχωρίζουν αυτές που γίνονται κόντρα στην προσπάθεια του αντιπάλου για άμυνα.

Εκεί που ο επιτιθέμενος καταφέρνει να καρφώσει και με την ορμητικότητα του να κάνει… πόστερ τον αντίπαλο στο ταμπλό! Χωρίς να έχουμε εδώ και πολλές ημέρες, «δράση», το ESPN δημιουργεί καθημερινά πολλά εντυπωσιακά βίντεο. Στο τελευταίο του, το πασίγνωστο τηλεοπτικό δίκτυο επέλεξε να μαζέψει κάποια από τα καλύτερα καρφώματα όλων των εποχών.

Όταν ο Πίπεν «ντρόπιαζε» τον Γιούιν, ο Τζόρνταν τον Μουτόμπο και ο Λεμπρόν όποιον είχε την ατυχή ιδέα να τον σταματήσει. Δείτε κάποια από τα κορυφαίο «in yur face» καρφώματα του ΝΒΑ

Some of the most disrespectful posters of all time 😳 pic.twitter.com/Kf1u08Q9as