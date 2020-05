Σύμφωνα με τους Λιθουανούς, η επανέναρξη της Euroleague δείχνει να είναι ένα αρκετά δύσκολο «σενάριο».

Η πολυαναμενόμενη απόφαση για το μέλλον της φετινής σεζόν στη Euroleague θα ληφθεί μέσω τηλεδιάσκεψης που θα έχουν την ερχόμενη Δευτέρα (25/5) οι εκπρόσωποι των ομάδων.

Δεδομένη είναι αυτή τη στιγμή η πρόθεση να ολοκληρωθεί εντός παρκέ η σεζόν με την ανάδειξη πρωταθλητή 2020. Το πιο πιθανό σενάριο φαίνεται πως είναι η διεξαγωγή των αγώνων της κανονικής φάσης που απομένουν και εν συνεχεία του final-8 σε μία και μόνο ευρωπαϊκή πόλη στα τέλη Ιουνίου.

Λιθουανικό δημοσίευμα –όμως- τονίζει πως για να ξεκινήσει η Euroleague, θα πρέπει να ψηφίσουν θετικά και οι 18 ομάδες της διοργάνωσης, κάτι που σύμφωνα με τον τίτλο του «είναι αδύνατο».

Ο Γιόνας Μικλόβας, γνώστης των θεμάτων της διοργάνωσης, υποστηρίζει ότι αν οι 11 ομάδες-μέτοχοι ψηφίσουν ομόφωνα υπέρ της επανέναρξης, θα πρέπει να δώσουν θετικές ψήφους και οι υπόλοιπες 7 ομάδες της Euroleague που δεν έχουν εγγυημένο συμβόλαιο.

Euroleague will be over on Monday. 11 teams will vote and the decision has to be uninamous. Even if 11 teams will vote in favor (which is almost impossible), all of the rest 7 teams have to be on board as well. If any of them says no, there will be no more games