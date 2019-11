Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο εντυπωσίασαν στη G-League – video

Ηγετική εμφάνιση έκαναν Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο στις νίκες που πέτυχε με Γουισκόνσιν Χερντ και South Bay Lakers -αντίστοιχα- για την G-League.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε σημαντική συνεισφορά στην επικράτησν των 123-113 επί των Κάπιταλ Σίτι Γκόου Γκόου. Ο παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους , έχοντας 4/8 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3/3 βολές. Επίσης, μάζεψε 5 ριμπάουντ, ενώ είχε 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 κοψίματα σε 26 λεπτά συμμετοχής.

"We try to get better every day. Half by half and play by play."@Thanasis_ante43 on tonight's @WisconsinHerd WIN: pic.twitter.com/SiWq0LIwGC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 14, 2019