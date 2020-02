Το 69ο All Star Game του ΝΒΑ κορυφώνεται τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/2, 3:00) με την “μάχη” μεταξύ Γιάννη Αντετοκούνμπο (Team Giannis) και ΛεΜπρόν Τζέιμς (Team LeBron). Το NewsIt.gr θα κρατήσει παρέα στους φανατικούς μπασκετόφιλους με την προβολή του ματς σε Live Streaming από το κανάλι της Cosmote Τv στο youtube και ειδήσεις από όλα τα παρελκόμενα της μεγάλης βραδιάς.

Στο Σικάγο διεξάγεται φέτος το All Star Game του ΝΒΑ, του οποίου το κυρίως… πιάτο θα σερβιριστεί απόψε (3:00). Το ελληνικό ενδιαφέρον θα είναι και πάλι έντονο, καθώς για τέταρτη σερί χρονιά το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ξεχωρίζει στον αγώνα που κλείνει την αυλαία του τριήμερου, ενώ φέτος όπως και πέρυσι ο “Greek Freak” θα είναι ο αρχηγός της ομάδας του.

Στην μόλις έβδομη χρονιά του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Greek Freak επιβεβαιώνει το στάτους του ως ο απόλυτος κυρίαρχος της Ανατολής στο ΝΒΑ.

Από τα αποτελέσματα της πρώτης διαλογής των ψήφων για το εφετινό All Star Game, ο Έλληνας σούπερ σταρ συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους από κάθε άλλο παίκτη στην Ανατολική Περιφέρεια και χρίστηκε στα 25 του αρχηγός της Team Giannis.

Ο Αντετοκούνμπο συγκέντρωσε 5.902.286 ψήφους (πέρυσι είχε 4.375.747), ενώ ο captain της Team LeBron, ΛεΜπρόν Τζέιμς, είχε 6.275.459 (4.620.809 πέρυσι) στη Δύση, όμως ο Giannis κέρδισε 258 ψήφους στην ψηφοφορία των παικτών, έναντι 235 του ΛεΜπρον, και 100 από τους δημοσιογράφους, όσους και ο “βασιλιάς”.

Στο draft για τη στελέχωση των δύο ομάδων, Ο ΛεΜπρον Τζέιμς επέλεξε τον συμπαίκτη του στους Λέικερς, Αντονι Ντέιβις. Ο Έλληνας σούπερ σταρ επέλεξε πρώτο τον Τζοέλ Εμπίιντ της Φιλαδέλφεια, ενώ όταν κλήθηκε να επιλέξει αναπληρωματικούς, πήρε αμέσως τον συμπαίκτη του στους Μπακς, Κρις Μίντλετον, που θα συμμετάσχει στο δεύτερο All Star της καριέρας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, προπονητής της Team Giannis χρίστηκε ο τεχνικός των Τορόντο Ράπτορς, Νικ Νερς, παρά το γεγονός ότι το καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολή το έχει ο Μάικ Μπούντενχόλζερ των Μιλγουόκι Μπακς. Ο προπονητής των «ελαφιών» όμως ήταν πέρυσι προπονητής της Team Giannis στο All Star Game και οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν σε προπονητή να κάτσει στον πάγκο σε δύο διαδοχικές χρονιές.

Όπως ανακοινώθηκε από τη λίγκα, η Team Giannis θα φορέσει τον αριθμό 24 και η Team Lebron θα φορέσει το νούμερο 2 – τους αριθμούς φανέλας του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του Τζιάνα, αντίστοιχα. Και οι δύο ομάδες θα φορούν ετικέτες φανέλας με εννέα αστέρια, που θα αντιπροσωπεύουν τον Κόμπι, τη Τζιάνα και τους επτά φίλους και τους συμπαίκτες τους, που απεβίωσαν τραγικά σε δυστύχημα με ελικόπτερο στις 26 Ιανουαρίου.

Τα κατορθώματα του “Greek Freak”

Τη σεζόν 2016-17, ο Giannis έγινε ο νεότερος μη Αμερικανός μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε βασικός σε All Star και ο πρώτος Έλληνας που συμμετείχε στη «γιορτή» του ΝΒΑ.

Μάλιστα, στην “παρθενική” συμμετοχή του σε αγώνα All Star φρόντισε να… αποζημιώσει όσους τον εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους, “φορτώνοντας” το καλάθι της Δύσης με 30 πόντους, συγκομιδή που τον ανέδειξε πρώτο σκόρερ της Ανατολής.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος μη Αμερικανός παίκτης που ψηφίστηκε βασικός στην «παρθενική» συμμετοχή του σε All Star και τελείωσε με ρεκόρ παραγωγικότητας! Επίσης, έγινε ο τρίτος παίκτης στην Ιστορία των All Star, μετά τον Τομ Τσέιμπερς (All Star 1987, 34π.), που σημείωσε 30άρα στην πρώτη συμμετοχή του σε αγώνα All Star ως βασικός, “πιάνοντας” στη δεύτερη θέση τον ανεπανάληπτο Τζούλιους Έρβινγκ (All Star 1977, 30π.).

Συνολικά, ο Αντετοκούνμπο είχε στην 66η γιορτή του ΝΒΑ 30 πόντους (14/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 6ρ., 3κλ. σε 23 λεπτά συμμετοχής), αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα της Ανατολής από τη Δύση με 182-192, η οποία θριάμβευε για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Στη δεύτερη σερί συμμετοχή του σε αγώνα All Star (2017-18), o Greek Freak, ο οποίος έγινε ο δεύτερος παίκτης στην Ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς, μετά τον Μαρκίς Τζόνσον (1979-80), που ψηφίστηκε βασικός σε δύο διαδοχικά All Star Games, είχε απολογισμό 16 πόντους, 2 ασίστ και 7 ριμπάουντ σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Πέρυσι (2018-19), ο Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 38 πόντους (15/17 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές) ενώ είχε επίσης και 11ρ., 5 ασ., 1κλ. σε 28 λεπτά συμμετοχής, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα από την Team Lebron με 178-164.





Γιάννης Αντετοκούνμπο VS Λεμπρόν Τζέιμς

Τη σεζόν 2017-18 το ΝΒΑ προχώρησε σε μία ριζική αλλαγή στο format του All Star Game. Kαταργήθηκε το παιχνίδι East VS West (Ανατολής-Δύσης) και παίκτες από διαφορετικές περιφέρειες επιλέχθηκαν στην ίδια ομάδα. Αρχηγοί των δύο ομάδων αναδείχθηκαν οι ΛεΜπρον Τζέιμς και Στέφεν Κάρι, με την Team LeBron να πανηγυρίζει τη νίκη με 148-145 επί της Team Stephen.

Φέτος, όπως και πέρυσι, μετά την ψηφοφορία για την επιλογή των starters, ο ΛεΜπρον Τζέιμς αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους στη Δύση, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην Ανατολή και αυτομάτως “χρίστηκαν” αρχηγοί, προχωρώντας στη στελέχωσή των ομάδων τους, επιλέγοντας παίκτες και από τις δύο περιφέρειες.





Οι αλλαγές στη διεξαγωγή προς τιμήν του Κόμπι Μπράιαντ

Το NBA ανακοίνωσε επίσης σημαντικές αλλαγές στη φόρμα All-Star του τρέχοντος έτους, μετατρέποντας κάθε δωδεκάλεπτο σε ένα μίνι παιχνίδι για φιλανθρωπικούς σκοπούς ενώ στο τελευταίο δωδεκάλεπτο δεν θα υπάρχει χρόνος αλλά συγκεκριμένος αριθμός πόντων που θα πρέπει να σημειωθούν για να κερδίσει μια ομάδα. Το σκορ θα επιστρέφει στο 0-0 στις αρχές του δεύτερου και του τρίτου δωδεκάλεπτου ενώ το συνολικό σκορ θα αποκατασταθεί στις αρχές της τέταρτης περιόδου.

Η ομάδα που θα κερδίσει το All-Star Game θα είναι η πρώτη που θα φτάσει τον συγκεκριμένο στόχο, ο οποίος θα καθορίζεται από το σύνολο των πόντων που είχε σημειώσει η ομάδα που βρισκόταν μπροστά στο σκορ στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα συν 24 πόντους, που είναι το νούμερο της φανέλας που φορούσε ο Κόμπι Μπράιαντ στην τελευταία δεκαετία της καριέρας του στο ΝΒΑ.

Οι ομάδες

TEAM LEBRON

Η αρχική πεντάδα

ΛεΜπρόν Τζέιμς (Los Angeles Lakers)

Άντονι Ντέιβις (Los Angeles Lakers)

Καουάι Λέοναρντ (Los Angeles Clippers)

Λούκα Ντόνσιτς (Dallas Mavericks)

Τζέιμς Χάρντεν (Houston Rockets)

Αναπληρωματικοί

Ντάμιαν Λίλαρντ (Portland Trail Blazers)

Μπεν Σίμονς (Philadelphia 76ers)

Νίκολα Γιόκιτς (Denver Nuggets)

Τζέισον Τέιτουμ (Boston Celtics)

Κρις Πολ (Oklahoma City Thunder)

Ράσελ Ουέστμπρουκ (Houston Rockets)

Ντομάντας Σαμπόνις (Indianna Pacers)

Προπονητής: Φρανκ Βόγκελ (Los Angeles Lakers)



TEAM GIANNIS

Βασικοί

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Milwaukee Bucks)

Τζόελ Έμπιντ (Philadelphia 76ers)

Πασκάλ Σιάκαμ (Toronto Raptors)

Κέμπα Ουόκερ (Boston Celtics)

Τρέι Γιάνγκ (Atlanta Hawks)

Ααναπληρωματικοί

Κρις Μίντλετον (Milwaukee Bucks)

Μπαμ Αντεμπάγιο (Miami Heat)

Ρούντι Γκομπέρ (Utah Jazz)

Τζίμι Μπάτλερ (Miami Heat)

Κάιλ Λόουρι (Toronto Raptors)

Μπράντον Ινγκραμ (New Orleans Pelicans)

Ντόνοβαν Μίτσελ (Utah Jazz)

Προπονητής: Νικ Νερς (Toronto Raptors)