Το απόγευμα του Σαββάτου το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ! Ορίστηκαν 4 αγωνιστικές της Basket League
Δημοσιεύθηκε: 23.09.2019 | 21:00Newsit Newsroom
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Γνωστό έγινε από τον ΕΣΑΚΕ το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών της κανονικής περιόδου της Basket League 2019-20, το… τζάμπολ της οποίας γίνεται το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου.
Το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ της πρεμιέρας της Basket League θα διεξαχθεί το απόγευμα (19:00) του Σάββατου και για την Κυριακή στις 17:45 ορίστηκε το Άρης – ΠΑΟΚ.
Το πρόγραμμα των 4 πρώτων αγωνιστικών
|1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28-9-2019
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|TV
|Κ.Γ. ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
|15:45
|ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS
|BL SHOW ΕΡΤ2
|Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
|15:45
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA
|BL SHOW ΕΡΤ2
|Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
|15:45
|ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
|BL SHOW ΕΡΤ2
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
|15:45
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΗΡΑΚΛΗΣ
|BL SHOW ΕΡΤ2
|ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
|17:45
|ΛΑΡΙΣΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
|ΕΡΤ2 live
|ΟΑΚΑ
|19:00
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΑΕΚ
|COSMOTE SPORT 4HD live
|ΚΥΡΙΑΚΗ 29-9-2019
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|17:45
|ΑΡΗΣ – ΠΑΟΚ
|ΕΡΤ3 live
|2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5-10-2019
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|TV
|Κ.Γ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
|15:45
|ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|BL SHOW ΕΡΤ2
|Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
|15:45
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA – ΗΦΑΙΣΤΟΣ
|BL SHOW ΕΡΤ2
|ΔΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ
|15:45
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA
|BL SHOW ΕΡΤ2
|PAOK SPORTS ARENA
|15:45
|ΠΑΟΚ – ΛΑΡΙΣΑ
|BL SHOW ΕΡΤ2
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|17:45
|ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΡΗΣ
|ΕΡΤ2 live
|ΚΥΡΙΑΚΗ 6-10-2019
|Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ
|17:00
|ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ
|ΕΡΤ Sports live
|ΟΑΚΑ
|17:00
|ΑΕΚ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
|COSMOTE SPORT 4HD live
|3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12-10-2019
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|TV
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
|15:45
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA
|BL SHOW ΕΡΤ2
|Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
|15:45
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
|BL SHOW ΕΡΤ2
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|15:45
|ΗΡΑΚΛΗΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS
|BL SHOW ΕΡΤ2
|Κ.Γ. ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
|15:45
|ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΑΕΚ
|BL SHOW ΕΡΤ2
|Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
|17:45
|ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA
|ΕΡΤ2 live
|ΚΥΡΙΑΚΗ 13-10-2019
|ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
|18:00
|ΛΑΡΙΣΑ – ΑΡΗΣ
|ΕΡΤ Sports live
|ΟΑΚΑ
|19:00
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
|COSMOTE SPORT 4HD live
|4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19-10-2019
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|TV
|ΔΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ
|15:45
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|15:45
|ΑΡΗΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
|15:45
|ΛΑΡΙΣΑ – ΗΡΑΚΛΗΣ
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
|15:45
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|ΟΑΚΑ
|17:00
|ΑΕΚ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|COSMOTE SPORT 4HD live
|PAOK SPORTS ARENA
|17:45
|ΠΑΟΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ
|ΕΡΤ Sports live
|ΚΥΡΙΑΚΗ 20-10-2019
|Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ
|17:45
|ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT– ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
|ΕΡΤ2 live