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Το απόγευμα του Σαββάτου το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ! Ορίστηκαν 4 αγωνιστικές της Basket League

Δημοσιεύθηκε: 23.09.2019 | 21:00
Newsit Newsroom
Το απόγευμα του Σαββάτου το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ! Ορίστηκαν 4 αγωνιστικές της Basket League
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Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών της Basket League όποως οι οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων. Από την πρεμιέρα ξεχωρίζουν το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ – Άρης.

Γνωστό έγινε από τον ΕΣΑΚΕ το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών της κανονικής περιόδου της Basket League 2019-20, το… τζάμπολ της οποίας γίνεται το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου.

Το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ της πρεμιέρας της Basket League θα διεξαχθεί το απόγευμα (19:00) του Σάββατου και για την Κυριακή στις 17:45 ορίστηκε το Άρης – ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα των 4 πρώτων αγωνιστικών

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28-9-2019

ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΑΓΩΝΑΣTV
Κ.Γ. ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ15:45ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGSBL SHOW ΕΡΤ2
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ15:45ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASABL SHOW ΕΡΤ2
Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ15:45ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLTBL SHOW ΕΡΤ2
Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ15:45ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΗΡΑΚΛΗΣBL SHOW ΕΡΤ2
ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ17:45ΛΑΡΙΣΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣΕΡΤ2 live
ΟΑΚΑ19:00ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΑΕΚCOSMOTE SPORT 4HD live
ΚΥΡΙΑΚΗ 29-9-2019
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ17:45ΑΡΗΣ – ΠΑΟΚΕΡΤ3 live
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5-10-2019

ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΑΓΩΝΑΣTV
Κ.Γ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ15:45ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙBL SHOW ΕΡΤ2
Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ15:45ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA – ΗΦΑΙΣΤΟΣBL SHOW ΕΡΤ2
ΔΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ15:45ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEABL SHOW ΕΡΤ2
PAOK SPORTS ARENA15:45ΠΑΟΚ – ΛΑΡΙΣΑBL SHOW ΕΡΤ2
ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ17:45ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΡΗΣΕΡΤ2 live
ΚΥΡΙΑΚΗ 6-10-2019
Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ17:00ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠΕΡΤ Sports live
ΟΑΚΑ17:00ΑΕΚ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELSCOSMOTE SPORT 4HD live
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12-10-2019

ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΑΓΩΝΑΣTV
Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ15:45ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASABL SHOW ΕΡΤ2
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ15:45ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLTBL SHOW ΕΡΤ2
ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ15:45ΗΡΑΚΛΗΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGSBL SHOW ΕΡΤ2
Κ.Γ. ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ15:45ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΑΕΚBL SHOW ΕΡΤ2
Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ17:45ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEAΕΡΤ2 live
ΚΥΡΙΑΚΗ 13-10-2019
ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ18:00ΛΑΡΙΣΑ – ΑΡΗΣΕΡΤ Sports live
ΟΑΚΑ19:00ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣCOSMOTE SPORT 4HD live
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-10-2019

ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΑΓΩΝΑΣTV
ΔΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ15:45ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELSBL SHOW ΕΡΤ Sports
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ15:45ΑΡΗΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEABL SHOW ΕΡΤ Sports
ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ15:45ΛΑΡΙΣΑ  – ΗΡΑΚΛΗΣBL SHOW ΕΡΤ Sports
Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ15:45ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGSBL SHOW ΕΡΤ Sports
ΟΑΚΑ17:00ΑΕΚ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙCOSMOTE SPORT 4HD live
PAOK SPORTS ARENA17:45ΠΑΟΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠΕΡΤ Sports live
ΚΥΡΙΑΚΗ 20-10-2019
Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ17:45ΛΑΥΡΙΟ  MEGABOLT– ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥΕΡΤ2 live
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