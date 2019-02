Το μπασκετικό παρελθόν του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού! video

Το όνομα του Μαχερσάλα Άλι βρίσκεται σε τρομερή άνοδο τα τελευταία χρόνια στο Χόλιγουντ. Αποκορύφωμα αυτής της πορείας είναι η κατάκτηση δύο Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου.

Ο 45χρονος ηθοποιός πήρε δύο φορές το αγαλματίδιο στην ίδια κατηγορία, για την ερμηνεία του στο “Moonlight” το 2016, αλλά και για την παρουσία του στη φετινή ταινία “Green book” (και οι δύο αναδείχθηκαν οι κορυφαίες της χρονιάς τους).

Όσκαρ 2019: Το σήκωσε ο Λάνθιμος! Μοιράστηκαν τα βραβεία

Αυτό όμως που δεν γνωρίζει ο πολύς κόσμος, είναι το μπασκετικό παρελθόν του Άλι. Την τετραετία που φοίτησε στο ”Saint Mary’s” ο ύψους 1,90μ. ηθοποιός αγωνίστηκε στην ομάδα του κολεγίου!

Ο Μαχερσάλα Άλι έπαιξε σε 97 ματς και μέτρησε 3,6 πόντους, με 34,7% στο σουτ! Η νέα μεγάλη επιτυχία του, “ανάγκασε” το NCAA να δημοσιεύσει το ακόλουθο video…

Before Mahershala Ali was an Academy Award-winning actor, he was known as Hershal Gilmore, a 6-foot-4 guard for @saintmaryshoops. #Oscars2019 pic.twitter.com/InwGLWHG8h

— NCAA (@NCAA) February 24, 2019