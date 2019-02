Όσκαρ 2019: Το σήκωσε ο Λάνθιμος! Μοιράστηκαν τα βραβεία

Όσοι παρακολουθούμε τα Οσκαρ εδώ και πολλά χρόνια, βλέποντας την αποψινή τελετή, διχαστήκαμε για το αν πρέπει ή όχι να έχει παρουσιαστή από εδώ και πέρα. Η 91η Τελετή των βραβείων Όσκαρ μπορεί να μην έδωσε συγκινήσεις στο ελληνικό κοινό, αφού το The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου δεν ήταν το ευνοούμενο των βραβείων, όμως γελάσαμε αρκετά και συγκινηθήκαμε. Όχι όσο θα θέλαμε είναι η αλήθεια. Πάντως ο Γιώργος Λάνθιμος πρέπει να είναι ευχαριστημένος αφού ένα κορυφαίο βραβείο, αυτό του Α Γυναικείου Ρόλου πήγε στην ταινία του The Favourite και στην υπέροχη όπως πάντα, Ολίβια Κόλμαν η οποία τον έκανε να κλαίει.

Τα βραβεία φέτος μοιράστηκαν και ίσως δίκαια θα πει κανείς. Με τρία Όσκαρ ανα χείρας έφυγαν το Bohemian Rapsody, ο Μαύρος Πάνθηρας, το Roma και το Green Book. Το Όσκαρ Σκηνοθεσίας πήγε στον Αλφόνσο Κουαρόν για το Roma και αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη, αλλά το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το πήρε το The Green Book που δεν ήταν στα λεγόμενα φαβορί, αλλά το άξιζε πέρα για πέρα!

Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο Πίτερ Φαρέλι μίλησε για το νόημα της αγάπης, ενώ έκανε ειδική μνεία στον πρωταγωνιστή της ταινίας Βίγκο Μόρτενσεν και ευχαρίστησε τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, την Οκτάβια Σπένσερ, και όσους ενεπλάκησαν στην ταινία. Το βραβείο απένειμε στον Φαρέλι η Τζούλια Ρόμπερτς.

Το «Πράσινο Βιβλίο» βασίζεται σε πραγματική ιστορία και έχει κερδίσει, μεταξύ άλλων, το Βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Παραγωγών.

Στην ταινία ο Μαχέρσαλα Αλί (Όσκαρ Β’ Αντρικού ρόλου) υποδύεται τον βιρτουόζο Ντον Σέρλι, έναν Αφροαμερικανό πιανίστα της τζαζ ο οποίος, σε πείσμα των φυλετικών διακρίσεων της δεκαετίας του ’60, αποφασίζει να πραγματοποιήσει μια ριψοκίνδυνη μουσική περιοδεία σε μερικές από τις πιο πολιτείες του αμερικανικού Νότου όπου ο ρατσισμός είναι πιο κραταιός. Για να φέρει σε πέρας το πολύ δύσκολο ταξίδι, ο Σέρλι προσέλαβε ως σοφέρ και προστάτη του έναν Ιταλοαμερικανό μπράβο από το Μπρονξ τον Τόνι Βαλελόνγκα – τον ενσαρκώνει ο Βίγκο Μόρτενσεν.

"Green Book" has won the 2019 Oscar for Best Picture. "The whole story is about love. It's about loving each other despite our differences, and finding out the truth about who we are. We're the same people." #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/CVEWkboxPK — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου

Ότι και να πει κανείς για την Ολίβια Κόλμαν είναι λίγο. Η ομιλία της μετά την παραλαβή του Όσκαρ Α Γυναικείο ρόλου ήταν απ’ όλα. Ήταν συγκινητική, αυθόρμητη, πηγή έμπνευσης και σε κάποιες στιγμές υστερική.

Olivia Colman gives an acceptance speech by turns heartfelt, hysterical, genuine, and inspiring. "Any little girl who's practicing her speech on the tele—you never know!" https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/3viuHkcN41 — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου

Όσο χαρήκαμε για το βραβείο του Α Γυναικείου ρόλου που πήγε στην πρωταγωνίστρια της ταινίας του Ελληνα δημιουργού, άλλο τόσο χαρήκαμε με το βραβείο Α Ανδρικού Ρόλου που δόθηκε στον Ράμι Μάλεκ για την εκπληκτική του ερμηνεία ως Φρέντι Μέρκιουρι, στην ταινία, Bohemian Rapsody για τους Queen. Φυσικά ευχαρίστησε τη μαμά του, τον πατέρα του που δεν ζει πια να τον καμαρώσει αλλά και τους Queen στους οποίους είπε ότι θα είναι αιώνια υπόχρεος.

In a heartfelt speech, Oscar winner Rami Malek praises his mom, says he knows his dad is looking down on him, thanks Queen, and says the world "is longing for stories" about people being "unapologetically" themselves. Watch the whole thing: https://t.co/zSrvQG8ZE6 #Oscars pic.twitter.com/uXxpfORcPx — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Τα πολιτικά μηνύματα στα Όσκαρ, λίγο χιούμορ και μια μικρή βαρεμάρα…

Η φετινή απονομή των Όσκαρ δεν ήταν μια απονομή που θα θυμόμαστε για χρόνια και όπως όλα έδειξαν πολλά από τα προγνωστικά δεν έπεσε μέσα. Ήταν λίγο διεκπεραιωτική, έως και βαρετή.

Η φετινή τελετή των Όσκαρ είχε χιούμορ και πολιτικά μηνύματα. Τα περισσότερα κυρίως προς τον Ντόναλντ Τραμπ και το… τείχος του. Την αρχή έκαναν οι Τίνα Φέι, Μάγια Ρούντολφ και Έιμι Πόλερ.

"There is no host tonight, there won't be a popular movie category, and Mexico is not paying for the wall." The 2019 #Oscars has already gotten political: https://t.co/KXL3C9ChlP pic.twitter.com/50muElJmCk — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Μετά ο Χαρβιέρ Μπαρδέμ που μίλησε στα ισπανικά όταν μαζί με την Άντζελα Μπάσετ παρουσίασαν το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, το οποίο (Ντόναλντ) πήρε ο Μεξικανός Αλφόνσο Κουαρόν και το «Roma» του.

Το ίδιο και ο συγκλονιστικός Σπάικ Λι ο οποίος παίρνοντας το βραβείο Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου θύμισε σε όλους την πρόσφατη ιστορία. Ζήτησε η αγάπη να νικήσει το μίσος και μίλησε για γενοκτονία των ιθαγενών και χώρα που χτίστησε χάρη στους σκλάβους της!

Ο Σπάικ Λι ανέβηκε στη σκηνή να παραλάβει το Όσκαρ διασκευασμένου Σενάριου για το BlackKlansman και σείστηκε το Dolby Theatre από την αποθέωση! Άπαντες τον χειροκροτούσαν όρθιοι και ο λόγος του ήταν συγκλονιστικός!

«Ας κάνουμε το σωστό! Οι εκλογές του 2020 είναι στη γωνία» είπε ακόμα ο Σπάικ Λι.

Spike Lee: "The 2020 presidential election is around the corner. Let's all mobilize. Let's all be on the right side of history. Make the moral choice between love versus hate. Let's do the right thing!" #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/Pb86835lhI — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Οι Queen στην σκηνή

Η στιγμή που συγκλόνισε τους πάντες ήταν όταν οι Queen ενώθηκαν ξανά και βγήκαν στη σκηνή των Όσκαρ. Ένας φόρος τιμής στον αείμνηστο Φρέντι Μέρκιουρι, ίσως η καλύτερη έναρξη των Όσκαρ που έχουμε δει εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Ειδικά στο video wall εμφανίστηκε η εικόνα του Φρέντι Μέρκιουρι. Δυο τραγούδια ερμήνευσε μαζί με τους Queen ο Άνταμ Λαμπέρτ (We Will Rock You και We Are The Champions) και καθ’ όλη τη διάρκεια τους, όλοι, μα όλοι στο Dolby Theatre ήταν όρθιοι και αποθέωναν…

Εκλαιγαν από τα γέλια με την Μελίσα Μακάρθι

Η δε στιγμή που έκανε τους πάντες να υποκλιθούν στο κωμικό ταλέντο της Μελίσα ΜακΚάρθι ήταν όταν εμφανίστηκε στη σκηνή, συνοδευόμενη από τον Brian Tyree Henry εμφανίστηκε ντυμένη σαν τη… Βασίλισσα Άννα από το The Favourite με ένα λούτρινο κουνέλι στα χέρια για να παρουσιάσει το Όσκαρ Καλύτερος Κοστουμιών. Το δε κουνέλι της έκανε τη ζωή δύσκολη όταν έπρεπε να ανοίξει το φάκελο…

Οσκαρ Β Γυνακείου Ρόλου

Η Ρετζίνα Κινγκ επικράτησε ίσως στην πιο απρόβλεπτη κατηγορία της οσκαρικής βραδιάς, κερδίζοντας Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει» του Μπάρι Τζένκινς.

«Είμαι παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί, αν έχεις την αγάπη και την υποστήριξη των γύρω σου» είπε συγκινημένη η ηθοποιός, παραλαμβάνοντας το βραβείο, το οποίο αφιέρωσε στον Τζέιμς Μπόλντουιν -τον συγγραφέα του βιβλίου που αποτέλεσε τη βάση του σεναρίου της ταινίας – ενώ ευχαρίστησε τους συνεργάτες και τη μητέρα της.

Regina King praised James Baldwin, director Barry Jenkins, and her family in the first #Oscars acceptance speech of the night. "I'm an example of what it looks like when support and love is poured into someone." https://t.co/9AvxYTbLsJ pic.twitter.com/BKbbiPrjdi — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου

Μόλις δύο χρόνια μετά το Όσκαρ που έλαβε για το «Moonlight» κι έχοντας διακριθεί ήδη στις Χρυσές Σφαίρες, τα SAG, τα BAFTA και τα βραβεία αρκετών κριτικών ενώσεων, ο Μαχερσάλα Αλί κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Πράσινο Βιβλίο» του Πίτερ Φαρέλι. Πρόκειται για την δεύτερη βράβευση του ηθοποιού στη δεύτερη υποψηφιότητά του .

«Προσπάθησα να αποδώσω την ουσία του Δρ. Ντον Σέρλεϊ» είπε ο ηθοποιός παραλαμβάνοντας το βραβείο, ευχαρίστησε τον συμπρωταγωνιστή του Βίγκο Μόρτενσεν και τον σκηνοθέτη Πίτερ Φαρέλι, ενώ αφιέρωσε το βραβείο στην γιαγιά του που τον έπεισε πως ό,τι θέλει, μπορεί να το κάνει.

Mahershala Ali gives an acceptance speech for his second Best Supporting Actor award. He dedicated the award to his grandmother for her encouragement. "I would not be here without her." https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/kGFWMNEn11 — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Τι άλλο ξεχώρισε στην βραδιά

Το Όσκαρ τραγουδιού πήρε η Lady Gaga η οποία έκανε σαν να κέρδισε το… Όσκαρ! Κλάμα, πολύ κλάμα και δικαίωση για την τραγουδίστρια της ποπ που λίγο μας έχει κουράσει.