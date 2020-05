Δείτε βίντεο που δημιούργησαν οι South Bay Lakers με τις πιο θεαματικές φάσεις του Κώστα Αντετοκούνμπο από την φετινή G League.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη σεζόν στην G League και στη θυγατρική ομάδα των Λέικερς, με τον «Greek freak» να παρακολουθεί αρκετές από κοντά τα παιχνίδια του.

Οι South Bay Lakers δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό βίντεο με τα highlights (καρφώματα και τάπες) του 23χρονου αδερφού του ηγέτη των Μπακς.

Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε 14.1 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 1,3 κοψίματα κατά μ.ο. στη φετινή G League.

Look out, it’s a @Kostas_ante13 mixtape kind of day! pic.twitter.com/Q7ZyIRYQp0