Τρεις βολές «πόνεσαν» τον Μπάρκλεϊ! «Μου έρχεται να βάλω τα κλάματα…» – video

Ο Τσάρλς Μπάρκλεϊ είδε το κολέγιο του Auburn να μένει εκτός τελικού του final 4 NCAA, χάνοντας στο φινάλε με 63-62 από το κολέγιο της Virginia.

Η νίκη κρίθηκε στο φινάλε του ημιτελικού. Το Virginia “λύγισε” στον πόντο, με τον Κάιλ Γκάι να ευστοχεί σε τρίποντο στα 9’’ και στη συνέχεια σε τρεις βολές στα 0,6’’ χαρίζοντας στους Cavaliers την πρώτη τους παρουσία σε τελικό.

Το αποτέλεσμα αυτό… πίκρανε έναν από τους πιο γνωστούς οπαδούς του κολεγίου της Virginia, τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Ο θρύλος του ΝΒΑ βρέθηκε στη Μινεσότα -στο πάνελ του CBS- και παραδέχτηκε πως υπήρχε παράβαση στο σουτ του Κάιλ Γκάι (σ.σ. από το οποίο προέκυψαν οι νικητήριες βολές).

“Πρέπει να έγινε φάουλ. Δεν μπορείς να βάζεις τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση. Το παιδί από το Virginia έδειξε χαρακτήρα και έβαλε και τις τρεις βολές. Πιστεύω πως το σφύριγμα ήταν σωστό. Τα παιδιά μου από το Auburn έπαιξαν όσο καλύτερα μπορούσαν, αλλά δυστυχώς ήταν σκληρός ο τρόπος να έρθει η ήττα αυτή. Πραγματικά, πονάει”, τόνισε ο “σερ Τσαρλς”, ενώ αργότερα δήλωσε… έτοιμος να βάλει τα κλάματα!

🔥😳🏀 The last few minutes of Virginia vs. Auburn had Charles Barkley shook (via @marchmadness) pic.twitter.com/KgPz8tLcMM — Fanatics View (@fanaticsview) April 7, 2019

Charles Barkley was stunned into doing the robot on that last Ty Jerome three pic.twitter.com/x7UGk8ugj0 — Ricky O'Donnell (@SBN_Ricky) April 7, 2019

Charles Barkley said it was a foul on Auburn pic.twitter.com/iWd740koca — Brian Giuffra (@brian_giuffra) April 7, 2019

Gene Steratore: "I think as we watch this in live action, it didn’t jump off the screen." Charles Barkley: "Man, I wanna cry right now." pic.twitter.com/GQAzfLzkJP — CBS Sports (@CBSSports) April 7, 2019