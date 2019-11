“Τρελάθηκε” ο Αντετοκούνμπο! Έσπασε πινακίδα και έσκισε τη φανέλα του – videos

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν έξαλλος με τον εαυτό του για το κακό ξεκίνημα της ομάδας του στην Οκλαχόμα και πρώτα έσπασε μια πινακίδα στη διαδρομή για τα αποδυτήρια των Μιλγουόκι Μπακς και στη συνέχεια έσκισε τη φανέλα του μέσα στο παρκέ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Greek Freak δεν ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Θάντερ όπως θα ήθελε και έτσι στο ημίχρονο ξέσπασε σε μία διαφημιστική πινακίδα του γηπέδου. Αντίστοιχη ήταν η αντίδρασή του και σε μία χαμένη βολή του που πήγε… air ball, με αποτέλεσμα να σκίσει από τα νεύρα του τη φανέλα του.

Η συνέχεια βέβαια ήταν… μαγική για τον ίδιο και τα “ελάφια”, που έφυγαν με τη νίκη από το ματς. Ο Greek Freak μάλιστα, ζήτησε συγγνώμη μετά τη λήξη της αναμέτρησης και τόνισε ότι θα πληρώσει για την πινακίδα ο ίδιος.

Well…apparently Giannis was a little frustrated with how the first half went. He just kicked a hole in this thing in the hallway 😂. pic.twitter.com/h35Vol7Fo3

"Obviously, I’ll try to pay for the sign or I can trade you guys with a Bucks sign when you guys come to Milwaukee, but there’s no excuse for that."

Giannis on breaking the sign and the WIN: pic.twitter.com/TW1eyGIQa1

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 11, 2019