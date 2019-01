“Τρελή” φάση! Πήγε για τάπα και… βρήκε με το κεφάλι στο ταμπλό – video

Κάτι πήγε πολύ… στραβά σε αγώνα για το κολεγιακό πρωτάθλημα στην Αμερική! Η προσπάθεια του Μπλέιζ Μέρεντιθ των North Centrals, για τάπα, είναι πιθανότατα από τα πιο αποτυχημένα πράγματα που έχουμε δει στο χώρο του μπάσκετ.

Η νεαρός παίκτης είναι γνωστός για τις αλτικές του ικανότητες και ακολούθησε τον αντίπαλο του -που έφυγε στον αιφνιδιασμό- με σκοπό να τον κόψει. Αντί όμως να δούμε μια θεαματική τάπα, ο Μέρεντιθ πήδηξε τόσο ψηλά και βρήκε στο ταμπλό.

Ο παίκτης των North Central ξάπλωσε στο παρκέ, αλλά ευτυχώς δεν χτύπησε σοβαρά κι έτσι επέστρεψε στη συνέχεια στον αγώνα.

I've shot basketball for almost 22 years and have never seen this happen. North Central's Meredith Blaise hits his head on the backboard chasing down a block. He would be ok and come back into the game @d3hoops pic.twitter.com/cfEURZnkjM

— Kory Kuffler (@kuff_sports) January 3, 2019