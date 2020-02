Τη λίστα με τους πιο… fit αθλητές ανακοίνωσε για μία ακόμη χρονιά το διάσημο περιοδικό Sports Illustrated, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην πρώτη θέση, πάνω από σούπερ σταρ του παγκόσμιου αθλητισμού, όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Greek Freak δεν έχει αντίπαλο και φέτος στο NBA και ο βασικός λόγος είναι η δύναμή του, αφού “κυριαρχεί” μέσα στις ρακέτες, με την εκπληκτική σωματοδομή του. Το γεγονός παραδέχθηκε και το κορυφαίο αμερικανικό περιοδικό, το οποίο και τον αποθεώνει στο σχετικό κείμενό του, με τη λίστα των 25 πιο γυμνασμένων αθλητών του κόσμου. Στη δεύτερη θέση είναι ο τροπαιούχος του Australian Open, Τζόκοβιτς, τρίτος ο Ματ Φρέιζερ του κρόσφιτ, τέταρτος ο Κανέλο Άλβαρεζ του μπόξινγκ και πέμπτος ο ηγέτης της Γιουβέντους, Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Στην πρώτη του χρονιά στη λίγκα, ο Γιάννης ήταν 2μ.05. Από τότε, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς πήρε κάποιους πόντους και όγκο, ανεβαίνοντας στα 2μ.11 και τα κιλά, έχοντας άνοιγμα χεριών 2μ.21. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί είναι ενδεικτικοί στην αφοσίωση του στην υγιεινή ζωή, στη φυσική κατάσταση και τη γυμναστική.Φέτος ο Γιάννης έχει βελτιώσει κάθε τομέα του παιχνιδιού του, το τρίποντο, τις ασίστ… Μπορεί να σκοράρει στο ζωγραφιστό, να σουτάρει και να αποδειχθεί δυναμικός πλέι μέικερ, διεκδικώντας το δεύτερο σερί βραβείο MVP. Όταν έχεις το θάρρος να προκαλέσεις τον Rock, είναι ξεκάθαρο γιατί είσαι γνωστός ως Greek Freak».`

