Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φρόντισε να δώσει μία τρομερή απάντηση σε ερώτηση που δέχθηκε μετά το τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Πέισερς.

Ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί δυσκολεύεται στα τελευταία παιχνίδια, με τον Έλληνα φόργουορντ να του υπενθυμίζει τις πραγματικές δυσκολίες της ζωής.

«Δεν δυσκολεύομαι, απλώς χάνω σουτ. Οι δυσκολίες δεν έχουν να κάνουν με το μπάσκετ και ξέρω ποιες είναι οι πραγματικές δυσκολίες. Το να είσαι άστοχος δεν είναι δυσκολία», τόνισε ο Αντετοκούνμπο και πρόσθεσε πως «… απλώς πρέπει να βρω τρόπους να είμαι πιο αποτελεσματικός για την ομάδα μου».

"We just got to do a better job defending." pic.twitter.com/2EKcSELJwz

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 3, 2018