Ο προτελευταίος αδερφός του Θανάση και του Γιάννη Αντετοκούνμπο, γράφει τη δική του ιστορία στο μπάσκετ και αν συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, δεν θα αργήσει και η δική του παρουσία στο NBA.

Ο “Young Freak” αγωνίζεται στη θυγατρική ομάδα των Ντάλας Μάβερικς, τους Texas Leagends και ήδη έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στη G-League, όπου έκανε και ρεκόρ καριέρας κόντρα στους Memphis Hustle.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε 21 πόντους με 6/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 9/13 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα, σε 37 λεπτά αγώνα, εντυπωσιάζοντας με την απόδοσή του, αλλά και κάποια καρφώματα που θύμισαν… Γιάννη.

A career-high night for the #YOUNGFREAK! He puts up his best scoring effort yet with 21 points. He adds 9 rebounds, 2 steals and 1 block.@Kostas_ante13 🎥⤵️ pic.twitter.com/Pg5OfUdvNU

— Texas Legends (@TexasLegends) December 11, 2018