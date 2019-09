Τσεχία – Ελλάδα: Συγκλονιστικός Θανάσης Αντετοκούνμπο! Έπεσαν… κορμιά – video

Η είσοδος του Θανάση Αντετοκούνμπο στο ματς έδωσε απίστευτη ενέργεια – πάθος στην Εθνική Ελλάδας. Ο παίκτης των Μπακς έβαλε απανωτούς πόντους και… τράβηξε την ομάδα τη στιγμή που είχε ανάγκη (μέτρησε 11 πόντους σε κάτι παραπάνω από 5′ και συνολικά 5/5 εντός πεδιάς (4/4 δίποντα, 1/1 τρίποντα)).

Ο… x-factor της Εθνικής πέτυχε τρίποντο, κάρφωσε μετά από «baseball» πάσα του Καλάθη ενώ έδωσε… τα μέγιστα στην άμυνα, πιέζοντας σε όλα τα σημεία του γηπέδου.

