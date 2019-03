Ο Ρικ Πιτίνο, πριν προλάβει καν να πάει στη συνέντευξη Τύπου, έκανε ένα αποθεωτικό tweet για τους παίκτες του, μετά το επικό «διπλό» του Παναθηναϊκού στην έδρα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

«Τεράστια εκτός έδρας νίκη για τον Παναθηναϊκό, απέναντι σε μια φοβερή ΤΣΣΚΑ Μόσχας! Πρώτη νίκη της ομάδας σε αυτό το γήπεδο μετά από οκτώ χρόνια. Κάναμε μόλις 10 λάθη που ήταν σπουδαίο και δεν τα παρατήσαμε όταν βρεθήκαμε να χάνουμε με δέκα πόντους. Αγαπώ αυτούς τους τύπους» έγραψε ο Αμερικανός τεχνικός.

Huge win for Panathinaikos on the road vs an outstanding CSKA team. First road win vs them in 8 years. Only 10 turnovers was huge and never gave an inch when we got down ten. Love these guys! #paobc

