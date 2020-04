Το ντοκιμαντέρ «The Last Dance» για τον Μάικλ Τζόρνταν και την τελευταία πρωταθληματική σεζόν των Σικάγο Μπουλς έχει γίνει… θέμα παγκοσμίως. Ρεκόρ τηλεθέασης στις ΗΠΑ- Ποια τα σχέδια του «M.J» για τα έσοδα του από αυτό.

Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ “The Last Dance”, αφιερωμένο στον Μάικλ Τζόρνταν και τους έξι φορές πρωταθλητές ΝΒΑ, Σικάγο Μπουλς, τρίβουν… τα χέρια τους για την απήχηση που έχει παγκοσμίως το έργο τους, από τα πρώτα δύο επεισόδια.

Το ESPN καθήλωσε τους Αμερικανούς μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες τους την Κυριακή του Πάσχα! Όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό δίκτυο, κατά μέσο όρο 6,1 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν στις ΗΠΑ τα δύο πρώτα επεισόδια!

Συγκεκριμένα, το πρώτο επεισόδιο παρακολουθούσαν κατά μέσο όρο 6,3 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ το δεύτερο επεισόδιο έβλεπαν κατά μέσο όρο 5,8 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν έχουν συνυπολογιστεί οι προβολές από την πλατφόρμα του Netflix (η προβολή έγινε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα). Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ δέκα επεισοδίων.

Το ντοκιμαντέρ του ESPN αναμένεται να βάλει και ένα σημαντικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του Μάικλ Τζόρνταν. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αμερικάνικα ΜΜΕ, ο «M.J.» έχει αποφασίσει να δωρίσει όλα τα κέρδη από τη σειρά σε φιλανθρωπίες. Το περιοδικό Forbes υπολογίζει ότι οι εισπράξεις από το The Last Dance θα αγγίξουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ…

MJ is donating his entire share of the proceeds from The Last Dance to charity, which could reach up to $4M, per @Forbes pic.twitter.com/zZO24eq43F