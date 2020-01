Βαλένθια – Ολυμπιακός: Κι όμως είναι ακόμα εδώ! “Παλικαρίσια” νίκη κόντρα στις “νυχτερίδες”

Μεγάλη νίκη βαθμολογικής και ψυχολογικής αξίας πέτυχε ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 91-93 της Βαλένθια στο “Λα Φοντέτα” για την 18η αγωνιστική της Euroleague και ανέβασε το ρεκόρ του στη διοργάνωση σε 7-11, ενώ οι Ισπανοί έμειναν στο 9-9. Μεγάλοι πρωταγωνιστές οι Βεζένκοφ, Παπανικολάου με το δίδυμο των αρχηγών (Σπανούλης – Πρίντεζης) και τους Πολ – Κόνιαρη να… μιλάνε στα κρίσιμα.

Από τη Βαλένθια ο Σαν Εμετέριο έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στον Ολυμπιακό καθώς πέτυχε 23 πόντους, με τον Μαρίνκοβιτς να προσθέτει άλλους 20, αλλά η απουσία του Φλόιντ και ο… εκτός τόπου και χρόνου σήμερα Ντούμπλιεβιτς επηρέασαν την απόδοση των Ισπανών.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε πολλή ενέργεια στο ξεκίνημα του ματς στο “Λα Φοντάνα” και πήρε το προβάδισμα με 2-8, κρατώντας τη Βαλένθια στους δύο πόντους μετά από σχεδόν 4 λεπτά αγώνα. Ο Μιλουτίνοφ έπαιζε καλή άμυνα, ενώ ο Παπανικολάου φώναζε “παρών” και στις δύο άκρες του παρκέ, αλλά ο Ολυμπιακός τα χαλούσε στο ριμπάουντ. Οι δεύτερες επιθέσεις που έδινε απλόχερα στους γηπεδούχους έφεραν την ανατροπή των δεδομένων, καθώς με τον Σαν Εμετέριο να ηγείται της επίθεσης της η Βαλένθια πέρασε μπροστά στο σκορ 14-12 αλλά η πρώτη περίοδος έκλεισε με το σκορ ισόπαλο 16-16.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά με τρίποντο του Πολ, ενώ βελτίωσε σημαντικά τη συμπεριφορά του στα ριμπάουντ με αποτέλεσμα να ελέγξει καλύτερα το ματς. Αυτός που έκανε τη διαφορά όμως ήταν ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος “τάισε” τον Βεζένκοφ με διαδοχικές ασίστ, ενώ ολοκλήρωσε το μίνι “ξέσπασμα” του Ολυμπιακού με κλέψιμο και καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο φέρνοντας τους “ερυθρόλευκους” στο +6 (29-35), ενώ λίγο αργότερα η διαφορά πήγε και στο +8 (31-39) με καλάθι και πάλι του Βεζένκοφ. Ο αλάνθαστος Σαν Εμετέριο και το εξαιρετικό ποσοστό των “νυχτερίδων” στις βολές “ψαλίδισαν” τη διαφορά όμως και το ημίχρονο έκλεισε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 36-39.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να παίζει καλή άμυνα και στην τρίτη περίοδο, ενώ στην επίθεση βρήκε λύσεις έξω από τα 6,75μ και ξέφυγε. Mε τον Κόνιαρη να μπαίνει στην εξίσωση, πετυχαίνοντας δυο μεγάλα τρίποντα, οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα 10 πόντων (43-53). Κάπου εκεί άρχισε να βρίσκει ρυθμός πάλι ο Σαν Εμετέριο, ενώ “ξύπνησε” και ο Μαρίνκοβιτς με το ματς να γίνεται πάλι ντέρμπι αφού οι “νυχτερίδες” πλησίασαν στο σκορ, φτάνοντας στο -2 λίγο πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου (61-63). Ένα απίθανο τρίποντο του Βεζένκοφ κι ένα καλάθι του εξαιρετικού στο δεύτερο ημίχρονο Πρίντεζη στην εκπνοή έδωσε ξανά διαφορά ασφαλείας στους “ερυθρόλευκους” που έκλεισαν το δεκάλεπτο προηγούμενοι με 63-70.

