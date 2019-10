Βιλερμπάν – Ολυμπιακός: «Αστεία» άμυνα! Κακός «βαθμός» και ήττα με… κάτω τα χέρια

Μια… ερυθρόλευκη σκιά στο “Αστρομπάλ”!Ένας απογοητευτικός Ολυμπιακός παρουσίασε μια κάκιστη εικόνα στην έδρα της Βιλερμπάν και ηττήθηκε με χαρακτηριστική ευκολία μέσα στη Γαλλία (82-63).

Τα αγωνιστικά «καμπανάκια» που είχαν ηχήσει στα φιλικά προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό δε διορθώθηκαν, με τους “ερυθρόλευκους” να μπαίνουν με το… αριστερό στην εφετινή Euroleague.

Οι Πειραιώτες παρουσίασαν ένα ασύνδετο σύνολο σε άμυνα και επίθεση και δεν μπόρεσαν να κοντράρουν τη Βιλερμπάν, που πήρε μία σπουδαία νίκη στην επιστροφή της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά από μία δεκαετία, υπό το βλέμμα του Τόνι Πάρκερ.

Μοναδικός παίκτης από την ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ που ξεχώρισε από το “ναυάγιο” του Ολυμπιακού ήταν ο Πρίντεζης με 15 πόντους. Ο Βασίλης Σπανούλης πέτυχε εννέα πόντους (τρία τρίποντα) κι έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Euroleague, που έφτασε τους 4000 πόντους, μετά τον Κάρλος Ναβάρο.

Από τη Βιλερμπάν, Τέιλορ και Λάιτι με 16 πόντους έκαναν τη μεγαλύτερη “ζημιά” στους Πειραιώτες, ενώ ο Τζεκίρι ήταν εκπληκτικός και στις δύο ρακέτες (13 π.). Στους 7 πόντους έμεινε ο Πέιν, που όμως έκανε ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο.

Την επόμενη (2η) αγωνιστική η Βιλερμπάν θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (10/10 στις 21:45), ενώ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τη Βαλένθια στο ΣΕΦ (11/10 στις 21:30).

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά, δεν άφησε την Βιλερμπάν να τρέξει σε “ανοιχτό” γήπεδο, είχε υπομονή στο παιχνίδι του, ενώ… σημάδεψε στο “ζωγραφιστό” και πήρε πόντους από Πρίντεζη και Κουζμίνσκας. Πολύ καλά πήγε και ο Πάντερ, που πέτυχε τους πρώτους του πόντους στην Euroleague. Λάιτ και Ζαν Σαρλ όμως ήταν αυτοί που “τράβηξαν” τους γηπεδούχους στο σκοράρισμα και δεν άφησαν τη διαφορά να περάσει τους 10 π (12-19).

Η ομάδα του Μπλατ ήταν.. απρόσεκτη, με την επιστροφή της από το τηλεοπτικό τάιμ άουτ, εμφάνισε σημαντικά προβλήματα στην άμυνα, “κόλλησε” στην επίθεση (σ/σ/ σε κακή βραδιά ο Μιλουτίνοφ) και η Βιλερμπάν το… έφερε στα ίσα (21-21). Το πρώτο εύστοχο καλάθι του Σπανούλη στο ματς (τρίποντο μετά από τρία άστοχα) διαμόρφωσε το το αποτέλεσμα της πρώτης περιόδου (21-24).

knocking down shots at the buzzer, usual! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/7MkskgCxCQ

Ο Ολυμπιακός έδειξε να έχει χάσει για τα… καλά την υπομονή στο παιχνίδι του, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον Τζεκίρι μέσα στη ρακέτα (δυσκολεύτηκε πολύ στο σχήμα με δύο σέντερ που βρήκε απέναντι του) και με τραγικές επιθετικές επιλογές βρέθηκε για πρώτη φορά πίσω στο σκορ από το τρίποντο του Τέιλορ (26-24). Οι παίκτες της Βιλερμπάν πήραν αυτοπεποίθηση και έφτασαν μέχρι και το +6 τη διαφορά με τρίποντο (!) του Πέιν (31-25). Ο Κουζμίνσκας… έμεινε ξεχασμένος στον πάγκο, ο Πέιν έκανε “πάρτι” με κάθε παίκτη των “ερυθρόλευκων” που πήγε να τον μαρκάρει και το φόλοου του Λάιτ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου έφερε τους γηπεδούχους στο +7 (40-33).

That's the way to end a half!@OSULighty23 with the tip and DASH!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/I3TVAVZyYH

— EuroLeague (@EuroLeague) October 4, 2019