Βιλερμπάν – Ολυμπιακός: Ιστορικά τρίποντα από Σπανούλη στην Euroleague! video

Ο Βασίλης Σπανούλης πέτυχε εννέα πόντους με τρία τρίποντα στην ήττα του Ολυμπιακού στην έδρα της Βιλερμπάν κι έφτασε τους 4000 πόντους στην Euroleague.

Ο Σπανούλης έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Euroleague, που φτάνει αυτό το “μαξιλαράκι” στη διοργάνωση, μετά τον Κάρλος Ναβάρο. Να θυμίσουμε ότι ο παλαίμαχος Ισπανός είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Euroleague έχοντας σημειώσει 4.152 πόντους στην καριέρα του.

